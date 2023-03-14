Экономика

О подорожании аскорбиновой кислоты и поливитаминов заявили в Псковстате

Цены на аскорбиновую кислоту выросли в Псковской области в феврале на 8,7%, на поливитамины – на 6,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из лекарственных препаратов значительнее других также выросли цены на фуросемид – на 5,4%, активированный уголь – на 5,1%, глицин, ибупрофен – на 4,9%, флуоцинолона ацетонид – на 4,4%, АЦЦ – на 4,2%.

Наибольшее снижение цен специалисты отметили на перекись водорода – на 5,6%, сульфацетамид, метилурацил – на 5,3%, винпоцетин – на 4,7%, эналаприл – на 4,4%.

В Псковстате также сообщили, что в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 0,8%.