Экономика

Сменился руководитель завода «Псковский гончар»

Сменился руководитель завода «Псковский гончар», следует из открытых источников.

С 24 января должность руководителя занимает Константин Хлебников. Он также является руководителем Борисовской фабрики художественной керамики в Белгороде.

Ранее предприятие возглавлял Вадим Боровко.

В группе завода в социальной сети «ВКонтакте» 14 февраля было опубликовано такое объявление: «Друзья, внимание! Сейчас на заводе происходят большие изменения. Поэтому пока мы прекращаем приём розничных заказов. Все принятые ранее будут выполнены».