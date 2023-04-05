Механизм вовлечения в хозоборот неиспользуемых земельных долей предложили депутаты Северо-Запада

Механизм вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных долей предложили депутаты региональных парламентов Северо-Запада – заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике прошло в Калининграде под председательством руководителя комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов Андрея Козлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фотографии предоставлены пресс-службой Законодательного Собрания Калининградской области
Внимание к находящимся в долевой собственности земельным участками обусловлено несовершенством законодательной базы. Имея доли в праве общей собственности, правообладатели зачастую не выделяют их на местности. Это приводит к тому, что земли сельскохозяйственного назначения не используются и зарастают кустарником и деревьями. При этом применить какие-либо административные взыскания к собственнику земельной доли за неиспользование её по назначению или изъять её невозможно.
Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользовании Андрей Козлов подтвердил, что поднятая коллегами из Калининграда проблема актуальна и для Псковской области.
Для ускорения процесса ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения члены комитета ПАСЗР по аграрной политике предложили дополнить федеральное законодательство нормой, которая позволит признавать невостребованными земельные доли, в отношении которой правообладатель не провёл кадастровые работы по образованию участка в течение трёх и более лет с даты регистрации права собственности.
Кроме того, члены постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике предложили увеличить для регионов Северо-Запада максимальный размер кредита в рамках сельской ипотеки с трёх до пяти миллионов рублей.