 
Экономика

ПСБ выставляет на аукцион ООО «Фрегат»

ПСБ с 20 по 26 мая ведет прием заявок для участия в электронном аукционе по продаже 100% уставного капитала ООО «Фрегат». Стартовая цена установлена в размере 406 808 000 рублей, шаг аукциона — 1% или 4 068 080 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Фото: ПСБ

Торги состоятся 27 мая, для участия в аукционе претендентам необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости.

ООО «Фрегат» создано в 2007 году в Санкт-Петербурге, в настоящее время компания владеет в том числе бутик-отелем «Автор». Основным видом деятельности ООО «Фрегат» являются услуги по бронированию и сопутствующая деятельность, компания занимается гостиничным бизнесом, сдачей в аренду коммерческих помещений, предоставление дополнительных услуг гостям гостиницы.

Аукцион состоится на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» и будет проходить на сайте ЭТП РАД и ГИС торги. Подробнее об условиях продажи — на сайте ЭТП и ГИС торги.

