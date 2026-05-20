За первый квартал псковские аграрии произвели продукцию на 19 млрд рублей

За первый квартал 2026 года сельскохозяйственная отрасль в Псковской области произвела продукцию на 19 миллиардов рублей, рассказал министр сельского хозяйства Николай Романов на открытии «Школы агротуризма», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

По результатам первого квартала 2026 года Псковская область среди субъектов СЗФО заняла первое место в области животноводства, четвертое место по производству мясной продукции, второе место по производству рапса и пятое место по производству картофеля.

С 2021 года в рамках поддержки малых форм хозяйствования государство выделило 585,4 миллиона рублей, сумма была распределена на гранты разных проектов, например, их получили «Оленья гора», эко-ферма «Изборский страус», хлебный хутор «Мельница Кикута. Парк ремёсел», улиточная ферма «Золотая улитка» и эко-база «Устьяново».

 


В 2024 году правительство Псковской области и «Россельхозбанк» заключили соглашение, в рамках которого, в том числе, и предполагается реализация «Школы фермеров».

«Школа сейчас очень популярна, планировался один выпуск в год, сейчас будет два. Если бы «Россельхозбанк» давал нам больше денег, то можно было бы и три выпуска в год делать», — комментирует Николай Романов.

Напоминаем, «Школа агротуризма» стартовала сегодня, 20 мая, в Пскове. 

Романов Николай Александрович

Министр сельского хозяйства Псковской области.

