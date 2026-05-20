Главные вызовы для лёгкой промышленности назвал коммерческий директор псковской фабрики

О ключевых трудностях, с которыми сталкиваются сегодня российские предприятия лёгкой промышленности, рассказал коммерческий директор псковской швейной фабрики «Славянка» Юрий Косенков в эфире радио ПЛН FM. По его словам, после сложного периода 1990-х годов, когда фабрика переходила на рыночные рельсы, сейчас отрасль переживает второй по значимости сложный этап.

Юрий Косенков отметил, что главные вызовы для фабрики и всей промышленности — это падение покупательского спроса и высокая административная нагрузка.

«Сегодня главный вызов — это падение покупательского спроса населения. Даже не повышение налогов, которое можно было бы пережить, если бы рос покупательский спрос. Когда с одной стороны вы выпускаете продукцию и рассчитываете на определённые, исходя из своих бизнес-планов, сроки, а с другой стороны у вас получается падение покупательского спроса и повышение налоговой и административной нагрузки, то все ваши планы не стыкуются, мягко говоря. Математика не сходится», - пояснил он.

Гость студии также обратил внимание на то, что в России практически отсутствует производство оборудования и комплектующих для лёгкой промышленности. «Оно отсутствует от слова совсем. Даже иголок не выпускается в нашей стране. Насколько я слышал, несколько месяцев назад у нас в стране закрылось последнее производство, которое выпускало подшипники», — подчеркнул коммерческий директор псковской швейной фабрики «Славянка».

Он добавил, что предприятие ежегодно инвестирует десятки миллионов рублей в современное оборудование, однако доступ к запчастям ограничен, а отечественные аналоги практически недоступны. В завершение Юрий Косенков заявил, что для стабильного развития отрасли необходимы «долгосрочные и неизменные правила игры», а не разовые меры поддержки.

«Государственная поддержка — это создание долгосрочного инвестиционного климата, это долгосрочное сохранение стабильного курса рубля. Долгосрочные неизменные правила — это самая хорошая государственная поддержка», — резюмировал он.

Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) запустила совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.