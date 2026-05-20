ОЭЗ «Моглино»: Визит белорусской делегации подтвердил перспективность площадки для международной кооперации

Визит высокопоставленной делегации Республики Беларусь на площадку ключевого резидента ОЭЗ «Моглино» — завода «Титан‑Полимер» — стал важным свидетельством перспективности особой экономической зоны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представили ОЭЗ.

Завод «Титан‑Полимер», ключевой резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», принял официальную делегацию Республики Беларусь под руководством главы администрации президента Республики Беларусь Дмитрия Крутого.

Как отмечают в пресс‑службе ОЭЗ, «Титан‑Полимер» не просто реализует масштабный инвестиционный проект, но и формирует вокруг себя устойчивый межотраслевой кластер. Благодаря его деятельности получают импульс к развитию смежные производства и логистические сервисы, что в целом укрепляет промышленный потенциал региона.

Сотрудничество на уровне Союзного государства наглядно демонстрирует взаимодействие ОЭЗ «Моглино» и представителей Республики Беларусь. ОЭЗ «Моглино» превратилась в эффективную платформу для международной промышленной кооперации. Успехи «Титан‑Полимера» работают на повышение инвестиционной привлекательности площадки, в том числе для потенциальных резидентов из дружественных стран. Инвесторы видят здесь реальные возможности для масштабирования бизнеса, локализации производства и выхода на новые рынки.

Управляющая компания ОЭЗ «Моглино» рассчитывает, что укрепление партнёрства с белорусскими предприятиями принесёт целый ряд позитивных эффектов: дополнительные заказы для ключевого резидента, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений в бюджет Псковской области и дальнейшее развитие инфраструктуры особой экономической зоны.