Россия и Белоруссия разработают льготные механизмы субсидирования для предприятий

Россия и Белоруссия разработают льготные механизмы субсидирования процентных ставок для своих предприятий, в частности для «Гродно Азота» и проекта по строительству молочной станции в Псковской области. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров СГ.

«Этот механизм сегодня стал предметом анализа. Было принято решение отработать этот механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для инвестиций в развитие кооперационных проектов, для Псковской области. В том числе определен проект по строительству здесь молочной станции, которая будет производить на базе современных технологий пищевую продукцию из молока», - сказал Глазьев.

Государственный секретарь Союзного государства добавил, что такой механизм решили применить и для «Гродно Азота», так как существующие механизмы, которые применяла российская сторона, исчерпаны, а проект нужно продолжать. «Крупномасштабный проект "Гродно Азот", который мы обсуждали, это расширение производственных мощностей по производству минеральных удобрений - высококонкурентная продукция, которая требует и ресурсного обеспечения. Это капиталоемкий проект», - уточнил он.