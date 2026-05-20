Маркетплейсы убивают розничную торговлю наповал — коммерческий директор фабрики «Славянка»

Как развитие маркетплейсов влияет на традиционную розничную торговлю и отечественных производителей, рассказал коммерческий директор швейной фабрики «Славянка» Юрий Косенков в эфире радио ПЛН FM. Маркетплейсы, выступая агрегаторами предложения, фактически убивают живую розничную торговлю, где покупатель может прийти, пощупать товар и купить его на месте, отметил он.

«Маркетплейсы просто убивают розничную торговлю наповал. Это надо принимать как данность», — подчеркнул Юрий Косенков.

С развитием цифровых технологий и широким ассортиментом товаров маркетплейсы становятся всё мощнее и перетягивают на себя значительную часть покупателей и продавцов, пояснил гость студии. Фабрика «Славянка» пыталась работать с одним из маркетплейсов, продавая мужские брюки, но не увидела интересных результатов. «Маркетплейсы растут, они становятся мощнее, они больше перетягивают одеяло на себя. И покупателям, и продавцам в этом смысле становится тяжело», — сказал Юрий Косенков.

Коммерческий директор «Славянки» также обратил внимание на то, что в России пока нет равных условий для отечественных и иностранных производителей. «Мы в своей стране не можем сделать равные условия для своего производителя. Должны быть привилегии для своего, конечно, производителя, потому что наши налоги остаются у нас, а их налоги остаются у них, пополняют их бюджет», — заявил он.

В ходе беседы обсудили и меры государственной поддержки. По мнению гостя студии, разовые субсидии и компенсации не решают системных проблем бизнеса. «Государственная поддержка — это, конечно, лучше, чем ничего. Но с другой стороны, эти меры не решают проблемы, потому что это именно разовая, крайне небольшая помощь», — поделился своим мнением Юрий Косенков. Для устойчивого развития промышленности необходимы долгосрочные и неизменные правила игры, а не временные меры, добавил он.

Юрий Косенков заверил, что фабрика пользуется местными возможностями поддержки, в том числе рекламой, но по большому счёту это остаётся каплей в море. «Мы, безусловно, пользуемся и нашими местными возможностями. Но огромное спасибо, что получается. Мы и рекламу поддерживаем, но всё равно это капля в море», — резюмировал коммерческий директор швейной фабрики.

Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) запустила совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.