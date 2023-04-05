Экономика

Цены на бананы сильно увеличились из-за неурожая

Цены на бананы сильно увеличились из-за неурожая, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

«С начала текущего года бананы подорожали на 23%, причем только за март на 4,93%. По данным Всемирного банка, опубликованным в марте, мировые цены на бананы в Европе в феврале выросли на 9% относительно декабря», — приводит слова Долговой «Прайм».

Ассоциация маркетинга и экспорта бананов Эквадора в февральском отчете сообщала, что урожай в стране гораздо хуже, чем в последние три года. Только в январе производство сократилось на 8% относительно запланированного уровня. В Эквадоре выращивается порядка 90% всех бананов в мире, поэтому неурожай — главная причина роста мирового цен на этот фрукт.

Также цена растет из-за перестройки и усложнения логистических потоков: раньше большая часть поставок осуществлялись через Хельсинки, сейчас идет другими путями. Долгова отметила, что повышение затрат на перевозку связано с остановкой рейсов в нашу страну двух крупнейших эквадорских перевозчиков бананов. Фрукты стали возить мелкими судами, что обходится дороже в расчете на единицу продукции.

Для цен на бананы в России характерна выраженная сезонность, напоминает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. В первые и последние месяцы года они обычно дорожают. «В предыдущие годы рост цен за первый квартал составлял 10-20%. В этом году, по данным Росстата, с 1 января по 27 марта цена на бананы выросла почти на 25%. Безусловно, сказываются ослабление рубля, усложнение логистики, однако этот продукт дорожает не только в России», — отметила специалист.