 
Экономика

Все о новых правилах ввоза товаров из ЕАЭС и системе СПОТ псковичи могут узнать на сайте ФНС

УФНС России по Псковской области напоминает, что с 1 июня запускается в промышленную эксплуатацию национальная система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Система регулирует ввоз в Россию товаров из стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии) автомобильным транспортом. 

Особенность СПОТ в том, что система проверяет право на ввоз товаров еще до пересечения границы. Раньше импортеры из стран ЕАЭС отчитывались по косвенным налогам уже после ввоза товаров. С запуском СПОТ часть контроля переносится на более ранний этап - до пересечения границы.

Для того чтобы налогоплательщики могли получить всю информацию о новых правилах в полном объеме, ФНС России на официальном сайте создала раздел «Национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ)». Именно здесь можно узнать о том, какие документы и в какой срок необходимо представить, какую информацию должны содержать подаваемые документы, а также о том, какая ответственность предусмотрена за непредставление документов о предстоящей поставке (ДОПП).

Кроме того, управление сообщает, что импортеры на месяц (с 1 по 30 июня 2026 года) освобождаются от уплаты обеспечительного платежа в рамках системы СПОТ. Переходный период устанавливается для товаров, ввозимых из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Беларуси данное освобождение действует до 1 ноября. Соответствующее решение принято постановлением правительства от 29 мая 2026 года №641.

Указанное освобождение позволит сделать адаптационный период к широкому применению СПОТ более комфортным. Таким образом, для ввоза с 1 июня импортеры должны будут только формировать документы о предстоящей поставке и получать QR-коды для последующей передачи перевозчикам.

«Внедрение СПОТ гарантирует добросовестным импортёрам конкурентное преимущество перед теми, кто пользуется серыми схемами при ведении бизнеса, за счет большей прозрачности процедуры импорта из стран ЕАЭС. Это способствует формированию честной конкурентной среды и повышению защищенности потребительских прав граждан за счет четкой идентификации поставщика», - отметили в налоговой. 
