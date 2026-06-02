Все о новых правилах ввоза товаров из ЕАЭС и системе СПОТ псковичи могут узнать на сайте ФНС

УФНС России по Псковской области напоминает, что с 1 июня запускается в промышленную эксплуатацию национальная система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Система регулирует ввоз в Россию товаров из стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии) автомобильным транспортом.

Особенность СПОТ в том, что система проверяет право на ввоз товаров еще до пересечения границы. Раньше импортеры из стран ЕАЭС отчитывались по косвенным налогам уже после ввоза товаров. С запуском СПОТ часть контроля переносится на более ранний этап - до пересечения границы.

Для того чтобы налогоплательщики могли получить всю информацию о новых правилах в полном объеме, ФНС России на официальном сайте создала раздел «Национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ)». Именно здесь можно узнать о том, какие документы и в какой срок необходимо представить, какую информацию должны содержать подаваемые документы, а также о том, какая ответственность предусмотрена за непредставление документов о предстоящей поставке (ДОПП).

Кроме того, управление сообщает, что импортеры на месяц (с 1 по 30 июня 2026 года) освобождаются от уплаты обеспечительного платежа в рамках системы СПОТ. Переходный период устанавливается для товаров, ввозимых из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Беларуси данное освобождение действует до 1 ноября. Соответствующее решение принято постановлением правительства от 29 мая 2026 года №641.

Указанное освобождение позволит сделать адаптационный период к широкому применению СПОТ более комфортным. Таким образом, для ввоза с 1 июня импортеры должны будут только формировать документы о предстоящей поставке и получать QR-коды для последующей передачи перевозчикам.