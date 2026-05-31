Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца

По данным Росстата, в апреле самая низкая цена на яйца зафиксирована в Мордовии, а самая высокая — на Чукотке. В среднем по стране десяток яиц стоил 113,85 рубля, свидетельствуют данные Росстата.

В Мордовии десяток яиц в апреле можно было купить за 80,9 рублей. Следом идет Пензенская область, где яйца в апреле в среднем стоили 87,57 рубля. Затем Башкирия и Татарстан — в обоих регионах средняя цена на яйца была на уровне 95 рублей.

Ниже 100 рублей десяток яиц в апреле был также в Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Кировской, Костромской, Псковской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Самые дорогие яйца в апреле были на Чукотке — 241,59 рубля. В Магаданской области их стоимость составила 201,23 рубля, а на Сахалине — 186,49 рубля.

