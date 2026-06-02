В каких отраслях сельского хозяйства Псковская область лидирует, ответил Андрей Козлов

По производству скота и птицы в убойном весе Псковская область занимает первое место по Северо-Западу, сказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области  Андрей Козлов («Единая Россия») в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«По производству рапса мы занимаем второе место по Северо-Западу, по молоку и растениеводству - четвертое место. В масштабах Северо-Запада мы неплохо работаем, несмотря на объявленные ЧС и погодные условия», - поделился Андрей Козлов. 

Режим ЧС вводился в 2025 году в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на территории Псковской области, сложившейся в результате переувлажнения почвы, зафиксированного в период с 18 мая по 8 июня, приведшего к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров. 

По словам депутата, введение ЧС было правильным и своевременным решением, поскольку это повлекло за собой минимизирование потерь урожая и дало возможность аграриям не выплачивать штрафы. 

Козлов Андрей Григорьевич

