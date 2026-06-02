Финансовые пустыни начали превращаться в оазисы — ВТБ

Тренд на «почтовый банкинг» в России набирает обороты. Присутствие только части коммерческих банков в малых населенных пунктах и глобальная цифровизация неожиданно укрепили статус «Почты России» как ключевого финансового хаба для трети населения страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ. Свежие данные игроков рынка и статистика ЦБ подтверждают: окно почтового отделения снова становится полноценной альтернативой банковской стойке.

Согласно данным Банка России и Ассоциации банков России за первый квартал 2026 года, индекс физической доступности финансовых услуг в сельской местности поддерживается исключительно за счет инфраструктуры «Почты России». Если в городах-миллионниках плотность банковских отделений падает на 5–7% в год из-за цифровизации, то в поселках и малых городах отделения связи остаются единственной точкой очного контакта с финансовой системой.

По открытым данным Минцифры, сейчас в стране функционирует более 38 тысяч отделений почтовой связи, 80% из которых расположены в сельской местности и труднодоступных территориях. Аналитики НАФИ в исследовании от апреля 2026 года подчеркивают: для 84% жителей сел и малых городов именно почта является основным местом решения бытовых финансовых вопросов — от получения пенсий до оформления страховок. Тренд на «удаленную идентификацию» пока не смог полностью заменить жителям этих территорий потребность в физическом чеке и кассире.

Иллюстрацией этой тенденции служит обновленная стратегия банка ВТБ. После завершения интеграции с Почта Банком 1 мая текущего года объединенная сеть стала крупнейшей в России, охватив более 13 тыс. населенных пунктов. Как сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в преддверии ПМЭФ-2026, каждый десятый клиент банка (13% от обслуживающихся в офлайн-сети) уже совершает регулярные операции именно на Почте. Банк намерен планомерно повышать эту долю.

Цифры подтверждают рентабельность модели: среднее время обслуживания составляет 10–15 минут, что сопоставимо или даже быстрее стандартного банковского офиса. Более 40% от всего объема услуг ВТБ на Почте приходится на сельские отделения, где конкуренция с другими банками отсутствует физически.

