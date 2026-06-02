В Псковской области началась уборка кормовых культур

Уборку культур, которые необходимы для изготовления корма для скота, начали в Псковской области, сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов («Единая Россия») в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я бы сказал, что сейчас погода достаточно комфортная. Мы вовремя закончили посевные дела. Причем выполнены все заявленные показатели. Сейчас еще кукурузу досеивают. На сегодняшний день мы показатели по плану культур выполнили, причем выполнили немножко с запасом. У нас уже началась уборочная. Мы убираем корма нашего крупного рогатого скота, причем убираем их в оптимальные сроки, в хорошую фазу, с хорошей урожайностью зеленой массы. Я думаю, что эти корма будут достаточно высокого качества, в отличие от корма прошлого года, потому что мы не успели в определенную фазу, а это важно, и, соответственно, основные корма будут качественные», - сказал Андрей Козлов.

Гость студии выразил надежду, что благодаря вовремя начатой уборке кормовых культур предприятия, которые занимаются молочным животноводством, с наименьшей себестоимостью будут получать молоко.

«60% в структуре себестоимости - это основной корм. Дальше, если корма некачественные, приходится покупать дорогостоящий концентрат и разгонять животных дорогостоящим кормом. Поэтому здесь перспектива достаточно хорошая», - пояснил он.

Также в регионе, по словам Андрея Козлова, хорошо развивается садоводство, ягодничество. «Все видели, что достаточно хорошее было цветение всех видов косточковых культур, без заморозков. Это тоже очень важно. Если никакой вредитель это "не побьет", то перспектива достаточно радужная, в отличие от прошлого года».