Экономика

Сельхозпредприятия Псковского района улучшили показатели в молочном животноводстве

Сельхозпредприятия Псковского района улучшили показатели в молочном животноводстве по итогам первого квартала текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

«Наибольший прогресс достигнут в ООО «ПсковАгроИнвест». Здесь за первый квартал производство молока увеличилось на 184 %, или на 1272 тонны. Поголовье коров увеличилось на 657 голов к соответствующему периоду прошлого года. Основной успех это инвестиции в отрасль. На новой ферме современные технологии безпривязного содержания и получение молока в доильных залах. Доение коров производится роботами», - рассказали в администрации.

Динамика развития отрасли животноводства напрямую зависит от количества имеющегося поголовья, и его продуктивности.

По итогам работы за первый квартал этого года численность поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составляет 9894 головы, на 1702 головы больше уровня прошлого года, в том числе поголовье фуражных коров – 3902 головы, что на 705 голов больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение поголовья коров позволило в свою очередь и увеличить производство молока. За три месяца произвели 6813 тонн. Данный производственный показатель на 1915 тонн больше уровня 2022 года (или 139 %). Возросла и продуктивность: надой на одну корову составил 1802 кг молока, что на 269 кг больше уровня прошлого года, объяснили в администрации.

По темпам прироста в первую тройку входят ОПХ «Родина ГУП ЛО «Каложицы», ЗАО «Агрофирма «Победа» и ООО «ПсковАгроИнвест», (125, 123, 106 % соответственно).

На перерабатывающие предприятия реализовано 6251 тонна молока, что на 1934 тонны,(или 145%) больше уровня 2022 года. Средняя жирность реализованного молока составляет 3,85 %, что на 1% выше уровня прошлого года. Более, чем в 3 раза выросла реализация молока в ООО «ПсковАгроИнвест», на 33 % в ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы», на 14 % в ООО «Металлист».