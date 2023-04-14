Экономика

Положительная динамика налоговых поступлений сохраняется в Псковской области

Налоговые органы Псковской области за первые три месяца 2023 года сохранили положительную динамику налоговых поступлений, а пополнение областного бюджета превысило прошлогодние показатели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Очередное заседание общественного совета состоялось в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области. Мероприятие прошло под председательством руководителя управления Анны Кутузовой и председателя совета Владимира Зубова.

Открывая мероприятие, руководитель управления Анна Кутузова ознакомила присутствующих с итогами работы регионального ведомства за первые три месяца 2023 года.

По итогам января-марта 2023 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 8,3 миллиарда рублей, что на 1,9 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в федеральный бюджет поступило 2,8 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет Псковской области – 5,5 миллиарда.

Анна Кутузова также отметила, что это хороший результат работы налоговых органов региона, тем более, что эти сборы напрямую влияют на улучшение экономического развития Псковской области, на повышение уровня жизни населения региона.

Основным вопросом, который обсудили присутствующие, стало введение с 1 января 2023 года института Единого налогового счета (ЕНС). Анна Кутузова отметила, что первый квартал – это переходный период. Период непростой, но необходимый для того, чтобы во время его действия решались все возникающие вопросы, заметили в ведомстве. Она особо подчеркнула, что уже во втором квартале новая система оплаты налоговых платежей начнёт работать в штатном режиме.

Более подробную информацию донесла до присутствующих заместитель руководителя управления Юлия Фрис. Она рассказала, в какой последовательности распределяются денежные средства, поступившие на ЕНС налогоплательщика, что такое положительное и отрицательное сальдо и о том, как правильно представлять уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежах по налогам, сборах, страховых взносах.

Кроме того, Юлия Фрис обратила внимание на то, что сотрудники УФНС России по Псковской области постоянно находятся на связи с налогоплательщиками для решения всех возникающих вопросов. 2-3 раза в неделю проводятся семинары и вебинары.

На официальном сайте ФНС России создана промостраница «Единый налоговый счет», где в одном месте можно найти всю информацию о ЕНС и где сформирована база данных с популярными запросами налогоплательщиков и ответами на них, напомнили в налоговой.

В заключение руководитель управления Анна Кутузова и председатель общественного совета Владимир Зубов поблагодарили участников заседания и выразили надежду на дальнейшую конструктивную и эффективную работу. Полная информация о деятельности общественного совета управления размещена на официальном сайте службы в разделе «Общественный совет при УФНС России».

В налоговой добавили, что обратиться в общественный совет с вопросом, заявлением, предложением можно с помощью электронного сервиса «Обратиться в Общественный совет УФНС России по региону».