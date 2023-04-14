Экономика

Самые высокооплачиваемые сферы в Псковской области назвали эксперты

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировала более четырех тысяч вакансий, открытых в Псковской области за последнее время, и выяснила, кому в регионе предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса.

Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата оказалась в профессиональной сфере «Высший менеджмент» - в среднем это 62 500 рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Добыча сырья» - 60 000 рублей, «Автомобильный бизнес» - 55 000 рублей, «Строительство» - 52 200 рублей, а также «Рабочий персонал» - 50 100 рублей.

Анти-топ по уровню зарплатного предложения в Псковской области возглавила сфера домашнего и обслуживающего персонала - в среднем здесь можно заработать 22 300 рублей. Чуть больше предлагают представителям сфер «Наука, образование» (28 700 рублей в месяц) и «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (30 700 рублей).

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области сейчас составляет около 41 500 рублей, в целом на Северо-Западе страны работодатели предлагают порядка 59 500 рублей будущим сотрудникам. Для сравнения: по России на данный момент средняя зарплата – 58 200 рублей.

«Понимание, какой уровень дохода сейчас доступен жителям того или иного региона, важно, потому что в стране меняется стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, в состав которых входит не только стоимость продуктов, но и медикаментов, топлива, одежды, услуг ЖКХ и другого. Так, по данным Росстата, стоимость набора потребительских товаров и услуг в среднем по России составила 20 535 рублей. За месяц его стоимость выросла на 0,4% (с начала года - на 1,3%)», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

При этом, по ее словам, два региона СЗФО попали в рейтинг, где уровень набора потребительских товаров и услуг ниже среднего по стране: в Псковской области – 19 202 рубля, в Новгородской области – 18 369 рублей.