Экономика

ВТБ наращивает объем поддержки псковского бизнеса

ВТБ по итогам 2022 года на 17% − до 6,1 млрд рублей − увеличил кредитно-документарный портфель корпоративных клиентов в Псковской области. Портфель привлеченных средств показал рост на 17% и превысил 7 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Объем кредитов, предоставленных ВТБ региональному бизнесу, по итогам года вырос на 12% и достиг почти 4,5 млрд рублей. Высоким спросом у предприятий пользовались различные виды гарантий – портфель банка по этому направлению вырос в 1,5 раза и превысил 1,7 млрд рублей.

Более 30% средств в кредитном портфеле банка сегодня приходится на строительную отрасль региона, еще 28% занимают кредиты нефтегазовой отрасли. ВТБ продолжает активную работу с предприятиями торговли (свыше 8% в портфеле), а также предпринимателями из пищевой промышленности и сельского хозяйства (7%).

«Несмотря на перемены в экономике, которые принес прошлый год, мы сохранили высокое доверие клиентов и увеличили ключевые показатели корпоративного бизнеса. Благодаря гибким условиям на продукты и сервисы для предпринимателей, активному участию банка в реализации государственных программ нам удалось оказать поддержку предприятиям региона, необходимую для дальнейшей стабильной работы и реализации новых проектов», − прокомментировала управляющий ВТБ в Псковской области Наталия Чиркова.

Как отметила управляющий, в рамках госпрограмм поддержки СМБ за прошлый год псковский бизнес на льготных условиях получил в ВТБ финансирование, что позволило обеспечить предприятия необходимым финансированием с оптимальной долговой нагрузкой.

ВТБ работает с предприятиями среднего и малого бизнеса любого масштаба всех отраслей экономики. Банк предоставляет полный спектр услуг регулярного бизнеса (платежи, переводы, пакеты услуг, все виды специальных счетов, кассовые операции, бизнес-карты), все виды кредитов, гарантии и аккредитивы, гибкие условия по депозитам, сервисы экосистемы ВЭД, эквайринг, кассовые решения и многое другое.

Число клиентов ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса в целом по стране сегодня превышает 1 млн предпринимателей и компаний. Банк выступает одним из лидеров на рынке банковского обслуживания предприятий этого сегмента.