Экономика

Объем продаж товаров населению снизился в Псковской области

Товары на 37 млрд 204 млн рублей продали населению в Псковской области в I квартале 2023 года в розничной торговле. Физический объем продаж снизился на 5,6% по сравнению с I кварталом 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, занимали 49,9%, непродовольственные товары – 50,1% (в I квартале 2022 года – 46,8% и 53,2% соответственно).

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,2% от всех покупок населения, что на 0,1 процентного пункта выше уровня I квартала 2022 года.