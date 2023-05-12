Экономика

Бюджетные профессионалы

Обучение в колледже – это хорошая возможность быстро получить востребованную профессию сразу после школы. Для этого не обязательно ждать окончания 11-го класса, для большинства программ среднего специального образования достаточно наличия аттестата за 9-й. Кроме того, в государственных учреждениях есть вариант обучаться бесплатно — каждый абитуриент вправе претендовать на бюджетное место на конкурсной основе.

В предстоящем учебном году за счёт средств областного бюджета в колледжах и техникумах Псковской области смогут обучаться почти 3000 студентов. Псковская Лента Новостей выяснила, какие профессии они смогут получить.

Учёба в областной столице

В список ссузов, для которых областной комитет по образованию установил контрольные цифры приема на 2023-2024 учебный год за счет средств регионального бюджета, вошли 15 образовательных учреждений региона. Специальности среднего профессионального образования смогут бесплатно получить 1770 студентов, профессии среднего профессионального образования — 830, освоить программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих — 338.

Так, в Псковском агротехническом колледже предусмотрено 435 бюджетных мест, из них 80 — в Идрицком филиале, 35 — в Себежском. Возможно очное и заочное обучение. Список профессий, которые можно получить в этом учреждении, довольно широк — от повара-кондитера до ветеринара. Здесь обучают специалистов сферы теплоснабжения, электроснабжения, технологии продуктов питания животного происхождения, пожарной безопасности, землеустройства, экономистов и ремонтников сельскохозяйственной техники, зоотехнологов, страховщиков, коммерсантов и юристов.

А Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса готов принять на бюджетные места 386 абитуриентов. Тут тоже есть, из чего выбрать: «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Технология продуктов питания из растительного сырья», «Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности», «Технология деревообработки», «Операционная деятельность в логистике», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», Поварское и кондитерское дело», «Технологии индустрии красоты», «Дизайн», «Техника и искусство фотографии», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Также в колледже учат сварщиков, вышивальщиц, портных, столяров, плотников, штукатуров, маляров.

Псковский политехнический колледж в общей сложности откроет 294 бюджетных места. Желающие учиться бесплатно могут выбрать специальности «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Дизайн», либо получить профессию сварщика, машиниста дорожных и строительных машин, крановщика, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, столярного и мебельного производства, реставратора. Ведётся набор по программам профессиональной подготовки «Рабочий зеленого хозяйства», «Садовник», «Столяр строительный», «Сборщик изделий из древесины».

Псковский медицинский колледж ждёт 175 бюджетников по специальностям среднего профессионального образования «Лечебное дело» и «Сестринское дело» на очное отделение со сроком обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев.

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова может принять 65 бюджетников по специальностям «Народное художественное творчество», «Музыкальное искусство эстрады», «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Псковский кооперативный техникум откроет 15 бюджетных мест только по одной специальности среднего профессионального образования - «Информационные системы и программирование». Учиться предстоит 3 года 10 месяцев.

Образование на юге области

В южной столице также есть возможность получить востребованную профессию бесплатно. К примеру, Великолукский лесотехнический колледж откроет 90 бюджетных мест по специальностям среднего профессионального образования. Студенты смогут обучаться на направлениях «Лесное и лесопарковое хозяйство», по которому также 20 мест предусмотрены на заочное отделение, и «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

В Великолукском механико-технологическом колледже предусмотрено 225 бюджетных мест. Здесь ждут абитуриентов, желающих очно обучиться эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, страховому делу, коммерции, поварскому и кондитерскому делу. Также за счёт бюджета можно освоить профессии мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастера сельскохозяйственного производства.

Великолукский медицинский колледж откроет набор по специальностям среднего профессионального образования «Лечебное дело» и «Сестринское дело» с разным сроком обучения. Количество бюджетных мест в этом году увеличили - 125 на очную форму обучения.

Великолукскому политехническому колледжу выделено 391 бюджетное место для студентов-очников. Среди популярных направлений - «Информационные системы и программирование», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)», «Коммерция», «Технология индустрии красоты». Здесь также можно обучиться на сварщика, швею, портного, слесаря-ремонтника, столяра, плотника, маляра, штукатура.

В невельском филиале этого учреждения 65 студентов-бюджетников смогут выбрать понравившуюся специальность, профессию или программу из такого списка: «Коммерция», «Сварщик», «Продавец непродовольственных товаров», «Продавец продовольственных товаров».

Подготовка кадров в районах

В учреждениях районного масштаба не менее активно готовят квалифицированные кадры. В предстоящую приёмную кампанию 77 бюджетников смогут поступить в Дедовичский многопрофильный техникум и получить навыки электромонтажника, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара-кондитера, штукатура или маляра.

В порховском филиале техникума откроются 57 бюджетных мест для желающих стать мастерами по ремонту и обслуживанию автомобилей и поварами-кондитерами.

Дновский железнодорожный техникум готов принять 100 бюджетников, претендующих на получение профессий среднего профессионального образования «Мастер слесарных работ», «Машинист локомотива», «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» и «Проводник на железнодорожном транспорте».

Локнянский сельскохозяйственный техникум откроет за счёт бюджета 85 мест по востребованным профессиям и программам: «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Делопроизводитель», «Кондитер».

В Опочецком индустриально-педагогическом колледже предусмотрено 192 бюджетных места, из них 50 — на заочном отделении. Здесь, в частности, можно получить среднее профессиональное образование по специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», освоить профессию сварщика, повара-кондитера, маляра, штукатура, электромонтажника, социального работника, воспитателя и мастера производственного обучения.

Островский многопрофильный колледж распахнёт двери для 121 бюджетника очной формы обучения по специальностям, профессиям и программам среднего профессионального образования. Выпускники смогут похвастаться знанием технического обслуживания и ремонта двигателей, поварского дела, стать штукатурами, швеями, портными, работать в индустрии красоты.

Филиал колледжа в Пыталово обучит 40 бюджетников по профессии «Мастер сельскохозяйственного производства» и по программам «Штукатур», «Маляр строительный».

Быстрее и практичнее

Рабочие кадры готовят свыше 4 тысяч учреждений среднего профессионального образования по всей стране. С каждым годом динамика желающих поступить в колледжи и техникумы только растёт: по данным Минпросвещения РФ, около 60% девятиклассников выбирают для себя рабочие профессии и специальности СПО.

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С учётом этой тенденции в России утверждена стратегия развития системы подготовки востребованных кадров, рассчитанная на период до 2030 года. Она предусматривает обновление содержания образовательных программ СПО, целевую поддержку колледжей, повышение квалификации их работников, развитие культуры профессиональных соревнований, улучшение инфраструктуры, повышение уровня материально-технической оснащённости учреждений, создание современных мастерских.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года в России запущен проект «Профессионалитет», направленный на подготовку специалистов за более короткое время и их гарантированное трудоустройство. Уже в этом году планируется выстроить новую систему подготовки кадров: сократить сроки обучения в колледжах, а программы перенаправить на практическую подготовку.

В рамках проекта в ближайшие пять лет планируется подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий по приоритетным отраслям экономики. Для этого в регионах открываются образовательно-производственные кластеры, объединяющие колледжи и профильные компании. Ключевые направления подготовки - машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, строительная сфера, информационные технологии, электронная промышленность, индустрия робототехники и другие.

Псковская область также подключилась к федеральному проекту. По наукоемким отраслям регион направил две заявки на создание медицинского и педагогического кластеров. Кроме того, планируется привлекать партнеров для создания кластера по метало- и деревообработке на базе политехнического колледжа. Данный вопрос прорабатывается с Министерством просвещения РФ. Всё это расширит возможности выпускников, желающих получить рабочую профессию, а предприятиям поможет решить проблемы кадрового дефицита.

Для получения бюджетного места в колледже или техникуме не нужны результаты ЕГЭ, достаточно успешно сдать общий экзамен в школе и получить аттестат. Возможно, дополнительно придётся пройти профильные тестирования в самом учреждении. В случае успешного прохождения конкурса, вы сможете совершенно бесплатно стать высококвалифицированным специалистом и даже найти потенциального работодателя прямо во время обучения.

Ульяна Ловыгина