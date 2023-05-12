Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Опальное» время
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
розыгрыш билетов на концерт «КняZz»
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Счастливое материнство
«Истфакт» Два капитана
Топ учебных заведений
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
Женский стендап в Пскове
кто придет работать в больницы региона?
перерасчет платы за СОИ
Труд без рисков
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Экономика 12.05.2023 10:380 Помидоры в Псковской области с начала года подорожали почти на 70% 16.05.2023 15:550 ВТБ запустил дистанционную ипотеку на вторичное жилье 16.05.2023 14:532 Власти будут вынуждены сокращать инвестиции из-за дефицита бюджета 16.05.2023 13:460 Бюджетные профессионалы 16.05.2023 09:150 Как избавиться от долгов, объяснила эксперт по финансовой грамотности 15.05.2023 13:240 Об особенностях возврата переплаты по налогам расскажут псковичам
 
 
 
Самое популярное 11.05.2023 18:310 Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранперехода на границе с Псковской областью 14.05.2023 11:016 Причину массовых ночных возгораний в домах Пскова назвали в МЧС 11.05.2023 08:575 Наталья Плявинская покидает пост директора Фонда инвестиционного развития Псковской области 12.05.2023 11:013 Семья за 83 рубля 09.05.2023 10:080 Двух детей сбила Toyota у автобусной остановки в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Бюджетные профессионалы

16.05.2023 13:46|ПсковКомментариев: 0

Обучение в колледже – это хорошая возможность быстро получить востребованную профессию сразу после школы. Для этого не обязательно ждать окончания 11-го класса, для большинства программ среднего специального образования достаточно наличия аттестата за 9-й. Кроме того, в государственных учреждениях есть вариант обучаться бесплатно — каждый абитуриент вправе претендовать на бюджетное место на конкурсной основе.

В предстоящем учебном году за счёт средств областного бюджета в колледжах и техникумах Псковской области смогут обучаться почти 3000 студентов. Псковская Лента Новостей выяснила, какие профессии они смогут получить.

 

Учёба в областной столице

В список ссузов, для которых областной комитет по образованию установил контрольные цифры приема на 2023-2024 учебный год за счет средств регионального бюджета, вошли 15 образовательных учреждений региона. Специальности среднего профессионального образования смогут бесплатно получить 1770 студентов, профессии среднего профессионального образования — 830, освоить программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих — 338.

Так, в Псковском агротехническом колледже предусмотрено 435 бюджетных мест, из них 80 — в Идрицком филиале, 35 — в Себежском. Возможно очное и заочное обучение. Список профессий, которые можно получить в этом учреждении, довольно широк — от повара-кондитера до ветеринара. Здесь обучают специалистов сферы теплоснабжения, электроснабжения, технологии продуктов питания животного происхождения, пожарной безопасности, землеустройства, экономистов и ремонтников сельскохозяйственной техники, зоотехнологов, страховщиков, коммерсантов и юристов.

А Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса готов принять на бюджетные места 386 абитуриентов. Тут тоже есть, из чего выбрать: «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Технология продуктов питания из растительного сырья», «Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности», «Технология деревообработки», «Операционная деятельность в логистике», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», Поварское и кондитерское дело», «Технологии индустрии красоты», «Дизайн», «Техника и искусство фотографии», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Также в колледже учат сварщиков, вышивальщиц, портных, столяров, плотников, штукатуров, маляров.

Псковский политехнический колледж в общей сложности откроет 294 бюджетных места. Желающие учиться бесплатно могут выбрать специальности «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Дизайн», либо получить профессию сварщика, машиниста дорожных и строительных машин, крановщика, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, столярного и мебельного производства, реставратора. Ведётся набор по программам профессиональной подготовки «Рабочий зеленого хозяйства», «Садовник», «Столяр строительный», «Сборщик изделий из древесины».

Псковский медицинский колледж ждёт 175 бюджетников по специальностям среднего профессионального образования «Лечебное дело» и «Сестринское дело» на очное отделение со сроком обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев.

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова может принять 65 бюджетников по специальностям «Народное художественное творчество», «Музыкальное искусство эстрады», «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Псковский кооперативный техникум откроет 15 бюджетных мест только по одной специальности среднего профессионального образования - «Информационные системы и программирование». Учиться предстоит 3 года 10 месяцев.

Образование на юге области

В южной столице также есть возможность получить востребованную профессию бесплатно. К примеру, Великолукский лесотехнический колледж откроет 90 бюджетных мест по специальностям среднего профессионального образования. Студенты смогут обучаться на направлениях «Лесное и лесопарковое хозяйство», по которому также 20 мест предусмотрены на заочное отделение, и «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

В Великолукском механико-технологическом колледже предусмотрено 225 бюджетных мест. Здесь ждут абитуриентов, желающих очно обучиться эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, страховому делу, коммерции, поварскому и кондитерскому делу. Также за счёт бюджета можно освоить профессии мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастера сельскохозяйственного производства.

Великолукский медицинский колледж откроет набор по специальностям среднего профессионального образования «Лечебное дело» и «Сестринское дело» с разным сроком обучения. Количество бюджетных мест в этом году увеличили - 125 на очную форму обучения.

Великолукскому политехническому колледжу выделено 391 бюджетное место для студентов-очников. Среди популярных направлений - «Информационные системы и программирование», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)», «Коммерция», «Технология индустрии красоты». Здесь также можно обучиться на сварщика, швею, портного, слесаря-ремонтника, столяра, плотника, маляра, штукатура.

В невельском филиале этого учреждения 65 студентов-бюджетников смогут выбрать понравившуюся специальность, профессию или программу из такого списка: «Коммерция», «Сварщик», «Продавец непродовольственных товаров», «Продавец продовольственных товаров».

Подготовка кадров в районах

В учреждениях районного масштаба не менее активно готовят квалифицированные кадры. В предстоящую приёмную кампанию 77 бюджетников смогут поступить в Дедовичский многопрофильный техникум и получить навыки электромонтажника, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара-кондитера, штукатура или маляра.

В порховском филиале техникума откроются 57 бюджетных мест для желающих стать мастерами по ремонту и обслуживанию автомобилей и поварами-кондитерами.

Дновский железнодорожный техникум готов принять 100 бюджетников, претендующих на получение профессий среднего профессионального образования «Мастер слесарных работ», «Машинист локомотива», «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» и «Проводник на железнодорожном транспорте».

Локнянский сельскохозяйственный техникум откроет за счёт бюджета 85 мест по востребованным профессиям и программам: «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Делопроизводитель», «Кондитер».

В Опочецком индустриально-педагогическом колледже предусмотрено 192 бюджетных места, из них 50 — на заочном отделении. Здесь, в частности, можно получить среднее профессиональное образование по специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», освоить профессию сварщика, повара-кондитера, маляра, штукатура, электромонтажника, социального работника, воспитателя и мастера производственного обучения.

Островский многопрофильный колледж распахнёт двери для 121 бюджетника очной формы обучения по специальностям, профессиям и программам среднего профессионального образования. Выпускники смогут похвастаться знанием технического обслуживания и ремонта двигателей, поварского дела, стать штукатурами, швеями, портными, работать в индустрии красоты.

Филиал колледжа в Пыталово обучит 40 бюджетников по профессии «Мастер сельскохозяйственного производства» и по программам «Штукатур», «Маляр строительный».

Быстрее и практичнее

Рабочие кадры готовят свыше 4 тысяч учреждений среднего профессионального образования по всей стране. С каждым годом динамика желающих поступить в колледжи и техникумы только растёт: по данным Минпросвещения РФ, около 60% девятиклассников выбирают для себя рабочие профессии и специальности СПО.

С учётом этой тенденции в России утверждена стратегия развития системы подготовки востребованных кадров, рассчитанная на период до 2030 года. Она предусматривает обновление содержания образовательных программ СПО, целевую поддержку колледжей, повышение квалификации их работников, развитие культуры профессиональных соревнований, улучшение инфраструктуры, повышение уровня материально-технической оснащённости учреждений, создание современных мастерских.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года в России запущен проект «Профессионалитет», направленный на подготовку специалистов за более короткое время и их гарантированное трудоустройство. Уже в этом году планируется выстроить новую систему подготовки кадров: сократить сроки обучения в колледжах, а программы перенаправить на практическую подготовку.

В рамках проекта в ближайшие пять лет планируется подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий по приоритетным отраслям экономики. Для этого в регионах открываются образовательно-производственные кластеры, объединяющие колледжи и профильные компании. Ключевые направления подготовки - машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, строительная сфера, информационные технологии, электронная промышленность, индустрия робототехники и другие.

Псковская область также подключилась к федеральному проекту. По наукоемким отраслям регион направил две заявки на создание медицинского и педагогического кластеров. Кроме того, планируется привлекать партнеров для создания кластера по метало- и деревообработке на базе политехнического колледжа. Данный вопрос прорабатывается с Министерством просвещения РФ. Всё это расширит возможности выпускников, желающих получить рабочую профессию, а предприятиям поможет решить проблемы кадрового дефицита.

Для получения бюджетного места в колледже или техникуме не нужны результаты ЕГЭ, достаточно успешно сдать общий экзамен в школе и получить аттестат. Возможно, дополнительно придётся пройти профильные тестирования в самом учреждении. В случае успешного прохождения конкурса, вы сможете совершенно бесплатно стать высококвалифицированным специалистом и даже найти потенциального работодателя прямо во время обучения.

Ульяна Ловыгина

Теги: #образование #профессия #колледж #техникум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег планируете потратить на отпуск летом?
В опросе приняло участие 61 человек
16.05.2023, 16:010 Мать четырех детей присвоила себе почти два миллиона рублей из бюджета Гдовского района 16.05.2023, 15:550 ВТБ запустил дистанционную ипотеку на вторичное жилье 16.05.2023, 15:550 Все антикоронавирусные ограничения отменяются в Псковской области с 17 мая 16.05.2023, 15:520 «Гонки по вертикали»: зеркало турецких выборов, псковский политбомонд и ошапурки
16.05.2023, 15:350 Конкурс фанфиков объявил музей-заповедник «Михайловское» 16.05.2023, 15:250 «Кузница»: Отопительный сезон завершен – работа продолжается. ВИДЕО 16.05.2023, 15:131 «Троицу» Рублева церковь просила на две недели, но Путин принял историческое решение – патриарх 16.05.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о гастрономическом фестивале «Моя еда»
16.05.2023, 14:532 Власти будут вынуждены сокращать инвестиции из-за дефицита бюджета 16.05.2023, 14:380 Пилорама полыхала в Красногородске сегодня ночью из-за поджога 16.05.2023, 14:360 Второе футбольное поле планируют уложить на псковском «Машиностроителе» к сентябрю 16.05.2023, 14:290 Почти 90 млн рублей потратила администрация Пскова на квартиры для детей-сирот
16.05.2023, 14:220 Обеспечить связью и Интернетом жителей небольших деревень предлагают депутаты Северо-Запада 16.05.2023, 14:150 «Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд. ВИДЕО 16.05.2023, 14:001 Завершившийся отопительный сезон стал одним из самых длинных в истории Пскова 16.05.2023, 13:460 Бюджетные профессионалы
16.05.2023, 13:460 День открытых дверей пройдет в Псковском музее 18 мая 16.05.2023, 13:420 «Беседка»: Александр Коновалов о том, какой футбол нам нужен. ВИДЕО 16.05.2023, 13:410 Антон Ляугминас покидает пост замначальника УГХ администрации Пскова 16.05.2023, 13:320 Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ
16.05.2023, 13:260 Откуда едут ингредиенты для блюд первого корейского стрит-фуд кафе в Пскове, рассказал управляющий 16.05.2023, 13:160 Шанс для спасения исторических усадеб в малых муниципалитетах предложили депутаты Северо-Запада 16.05.2023, 13:110 «Сказочное занятие» провела сотрудник «Михайловского» для воспитанников школы при Снетогорском монастыре 16.05.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об итогах отопительного сезона в Пскове
16.05.2023, 13:010 Более 50 инициатив регионов рассмотрят депутаты Северо-Запада в Калининграде 16.05.2023, 12:570 Около 13 тысяч человек занимаются футболом в Псковской области 16.05.2023, 12:551 Жаркое лето двадцать третьего 16.05.2023, 12:440 Михаил Ведерников: Стараемся пользоваться уникальными возможностями Фонда развития территорий на 100%
16.05.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд 16.05.2023, 12:310 В Псковской области вырос спрос на специалистов из сферы финансов 16.05.2023, 12:260 Псковская Лента Новостей удостоена награды Российского футбольного союза 16.05.2023, 12:210 «Кузница»: Отопительный сезон завершен – работа продолжается
16.05.2023, 12:190 Эко-фасады из керамогранита установят в каждом доме строящегося ЖК «Завеличенский бульвар» в Пскове 16.05.2023, 12:145 Сергей Степашин: Надо подумать, чтобы у нас была Псково-Печерская лавра 16.05.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковском футболе 16.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 16 мая
16.05.2023, 11:520 Около 200 тысяч рублей получили мошенники от псковичей 16.05.2023, 11:450 Псковичи старшего поколения чаще молодых экономят с помощью кешбэка 16.05.2023, 11:420 «Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд 16.05.2023, 11:400 Фальшивую тысячерублевую купюру обнаружили в Пскове
16.05.2023, 11:280 Ещё 800 млн рублей требуется для программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Псковской области 16.05.2023, 11:200 Каким будет гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове, расскажут в пресс-центре ПЛН 16.05.2023, 11:180 Пскович ограбил бар на улице Алехина 16.05.2023, 11:140 «Беседка»: Александр Коновалов о том, какой футбол нам нужен
16.05.2023, 11:000 Концерт органной музыки состоится в Пскове 20 мая 16.05.2023, 10:580 Михаил Ведерников рассказал о трудоустройстве беженцев в Псковской области 16.05.2023, 10:550 Сотрудник завода «Титан-Полимер» принял участие в международной акции «Сад памяти» 16.05.2023, 10:491 Сергей Степашин: Псково-Печерский монастырь должен занимать особое место в православном мире
16.05.2023, 10:380 Концерт «Серебряные свирели» перенесли на следующий филармонический сезон в Пскове 16.05.2023, 10:350 Пороховые погреба осмотрел Сергей Степашин в Пскове 16.05.2023, 10:260 Псковское МВД ищет кандидата на должность сотрудника пресс-службы 16.05.2023, 10:231 Цены на вторичное жилье в России поднялись на 1,7%
16.05.2023, 10:170 Стоимость экспертизы реставрации Троицкого собора в Пскове составила почти 2 млрд рублей 16.05.2023, 10:111 Когда уберут леса с колокольни Троицкого собора в Пскове, рассказал эксперт 16.05.2023, 10:054 Сергей Степашин оценил скорость строительства дома для переселенцев в Пскове 16.05.2023, 09:530 Вакансии председателей двух районных судов открыты в Псковской области
16.05.2023, 09:460 Центральное крыло Поганкиных палат временно закрыли в Пскове 16.05.2023, 09:300 Для российских туристов ОАЭ оказались дешевле Турции 16.05.2023, 09:240 Здание кафе в центре Пскова продают за 50 миллионов рублей 16.05.2023, 09:150 Как избавиться от долгов, объяснила эксперт по финансовой грамотности
16.05.2023, 09:030 Как оплатят больничный лист в 2023 году: на что рассчитывать жителям Псковской области 16.05.2023, 08:550 Ещё двое иноагентов пытаются оспорить свой статус в суде 16.05.2023, 08:421 Раскрыть тайну древнейшего Городца пытаются археологи в Пскове 16.05.2023, 08:260 Крупнейшие банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег
16.05.2023, 08:100 «В зеленые щи крапиву ищи»: что можно и нельзя делать на Мавру Рассадницу 16.05.2023, 08:000 Нападение птицы на куницу застали псковичи в центре города. ФОТО 16.05.2023, 07:500 Забытые страницы в соцсетях грозят россиянам серьезными последствиями 16.05.2023, 07:400 Попадание плесени в пищу может привести к раку, заявил эксперт
16.05.2023, 07:310 Заказать постройку дома в России можно будет через «одно окно» 15.05.2023, 22:256 Псковский губернатор о вандалах: Сделаем всё, чтобы найти их 15.05.2023, 22:010 «ВКонтакте» установила рекорд по числу пользователей 15.05.2023, 22:000 Пенсионерам посоветовали избегать физических нагрузок на даче при жаркой погоде
15.05.2023, 21:591 Организацию дорожного движения изменили в некоторых частях Пскова 15.05.2023, 21:402 В Италии может начаться забастовка из-за дорожающих макарон 15.05.2023, 21:200 Интерактивный спектакль о пермских сказках показали в Псковском музее-заповеднике 15.05.2023, 21:000 На каком расстоянии от плиты устанавливают газовый баллон, рассказали в МЧС
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru