Общество

Рабочим быть

В России становится всё больше выпускников, которые покидают школу после 9-го класса, чтобы получить среднее профессиональное образование. Это связано с ростом престижа и востребованности рабочих профессий. Страна остро нуждается в квалифицированных механиках, сварщиках, пекарях, медсёстрах и других специалистах, которые на время «вышли из моды». И это гарантирует студентам ссузов стопроцентное трудоустройство и достойную оплату труда после обучения.

Псковская Лента Новостей выяснила, где в Пскове можно отучиться на повара, автомеханика или слесаря, и как колледжи и техникумы готовятся к приёму абитуриентов.

Мечты и реальность

Псковичка Наталия и её дочь-девятиклассница стоят на распутье. Женщина уверена, что девочка не «потянет» учёбу в 10-11 классе, потому нужно уходить после 9-го и поступать в какой-то колледж. Подросток не может определиться с выбором направления, так как всю жизнь мечтала стать следователем, а для этого требуется аттестат о среднем (полном) общем образовании.

«Мы рассматривали смежные специальности, например, кинолога. Но для этого придётся завести еще одну собаку, а в нашей семье уже есть пёс. Поэтому решено отказаться от данной идеи, пока ищем другие варианты. Дочка ещё не знает, чего именно хочет», - поделилась мама девятиклассницы и предположила, что неплохой альтернативой стала бы «Пожарная безопасность». Этой специальности обучают в Псковском агротехническом колледже.

Там же подросток могла бы получить и профессию кинолога - в Идрицком филиале учреждения преподают данное направление, а также ветеринарию и страховое дело. Приём осуществляется на базе 9-ти классов.

Сейчас в агротехническом колледже и его филиалах обучаются свыше 1 900 студентов по очной и заочной формам обучения. Все они осваивают востребованные в регионе специальности.

В этом году набор ведётся по целому ряду направлений. В частности, в стенах Псковского агротехнического колледжа можно получить образование по специальностям «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Электроснабжение», «Технология продуктов питания животного происхождения, «Землеустройство», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Поварское и кондитерское дело».

Впоследствии выпускникам гарантируют трудоустройство. «Колледж имеет более 30 долгосрочных договоров с ведущими предприятиями города и области. Практико-ориентированное обучение обеспечивает успешную адаптацию наших выпускников на рынке труда. Качественная подготовка в колледже - это возможность успешного обучения в вузах по сокращенным программам», - подчеркнули в учреждении.

Домашние мастера

Ещё один неоспоримый плюс получения среднего профессионального образования - возможность его практического применения в повседневной жизни.

Это подтвердила жительница Порхова Варвара, дети которой учатся на поваров. Дочь проходит обучение в Порховском сельскохозяйственном колледже и пока не знает, пойдёт ли впоследствии работать по профессии. А сын получает образование в Псковском агротехническом колледже и твёрдо уверен, что после окончания учёбы станет хорошим специалистом по своему профилю. Уже сейчас он радует семью разными вкусными блюдами, которые научился готовить во время практики. «Отбивные готовит, я сама их никогда раньше не делала. Рулетики в лаваше делал, суп варил - рассольник. Даже рыбу как-то пожарил - вы представляете? Для мальчика пожарить рыбу - это вообще что-то небывалое. В колледже они уже и суши делают, присылал мне фото. Очень вкусно готовит, у него отлично всё получается», - поделилась мать будущего повара.

Те, кто проходит обучение по другим рабочим специальностям, тоже вполне могут применять свои навыки в быту. К примеру, в Псковском политехническом колледже готовят мастеров столярного и мебельного производства. Полученные знания ребятам однозначно пригодятся, даже если они впоследствии выберут другую профессию.

«Домашних мастеров никто не отменял. Человек сможет делать что-то своими руками, полку дома повесить», - уверен мастер производственного обучения, Заслуженный педагогический работник Псковской области Михаил Егоров.

За время своего существования Псковский политехнический колледж выпустил уже 4 поколения профессионалов, которые успешно работают на территории региона и за его пределами. В учреждении можно отучиться на мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, сварщика, машиниста крана, машиниста дорожных и строительных машин. Или освоить информационные системы и программирование, дизайн, сетевое и системное администрирование, садово-парковое и ландшафтное строительство и другие специальности. Все эти профессии востребованы на рынке труда. Приём ведётся на базе 9-ти и 11-ти классов в зависимости от выбранного направления.

Востребованные профессии

Приёмные комиссии начнут свою работу уже совсем скоро. Так, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса планирует принимать документы от абитуриентов с 20 июня. В этом учебном заведении готовят товароведов, поваров, технологов пищевой промышленности, портных, столяров, штукатуров, маляров, плотников, парикмахеров, технологов деревообработки, электромонтёров, сварщиков и многих других специалистов. Есть программы высшего и среднего профессионального образования, профессионального обучения, о которых будущие абитуриенты могли узнать на состоявшемся 27 апреля профориентационном мероприятии на площадках колледжа. Ребятам рассказали о работе приемных комиссий, условиях обучения, поделись успехами выпускников.

Тогда же будущие выпускники смогли познакомиться с потенциальными работодателями, которые приняли участие в ярмарке вакансий. Студенты получили ответы на вопросы, связанные с трудоустройством, условиями работы, состоянием регионального рынка труда, о востребованных и перспективных профессиях в Псковской области. Специалисты центра занятости рассказали о мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, о программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.

Аналогичные мероприятия для нынешних и будущих студентов регулярно проходят в других учреждениях профессионального образования Пскова. 21 апреля Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова устроил День открытых дверей, на который были приглашены абитуриенты и их родители. Гости узнали обо всех специальностях и специализациях колледжа искусств. К примеру, здесь можно отучиться на руководителя любительского творческого коллектива, освоить хореографическое, театральное и этнохудожественное творчество, получить квалификацию организатора социально-культурной деятельности. Также колледж готовит библиотекарей, артистов, концертмейстеров, дирижёров, дизайнеров.

А Псковский кооперативный техникум приглашает на обучение тех, кто хочет стать банкиром, юристом, разработчиком веб- и мультимедийных приложений, поваром-кондитером, страховщиком или бухгалтером. Кроме того, учреждение впервые получило федеральный грант на профессиональное обучение участников студенческих отрядов, по итогу которого ребята получат квалификацию «Официант 3 разряда». Это одна из самых востребованных профессий, как и многие другие, которым можно обучиться в техникуме. Кстати, в учебном заведении уже началась подготовка команды наставников для будущих первокурсников. Студенты помогут новобранцам адаптироваться в техникуме и стать его частью.

Стать профессионалом

Во всех остальных учреждениях профессионального образования региона также готовятся к пополнению. Проходят дни открытых дверей, обновляется список специальностей, увеличивается количество бюджетных мест. Великолукский медицинский колледж планирует в этом году принять сразу 125 бюджетников. Основные профессиональные программы - это сестринское дело, фельдшерское (лечебное) дело, фармацевтика и лабораторная медицинская диагностика. В этом году выпускается группа акушерок.

Псковский медицинский колледж также приглашает выпускников получить профессию по направлениям «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Фармация». В учреждении подчеркнули, что профессия медработника становится всё престижнее. Такие специалисты всегда востребованы, за последние несколько лет ни один выпускник колледжа не стоял на бирже труда. Кроме того, студенты могут использовать медицинские знания и умения в семье и быту. В медицинском колледже, как и во многих других, ведётся набор абитуриентов на базе 9-ти и 11-ти классов.

При этом эксперты призывают помнить, что любое образование подразумевает необходимость учиться, думать. Выпускникам рекомендуют с умом выбирать направление, прислушаться к себе, и не гнушаться получить среднее профессиональное образование, а не высшее. Для того, что определиться с выбором было проще, важно посещать различные профориентационные мероприятия, дни открытых дверей.

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман считает, что в колледж стоит поступать тем, кто хочет быстро получить профессию и начать зарабатывать деньги. А после при желании можно углубить свои знания.

Также депутат подчеркнула, что хорошие специалисты всегда в почёте - будь то маляр, автослесарь или кто-то еще. Она добавила, что человеку в любом случае полезно научиться делать что-то своими руками, и с этой точки зрения рабочие профессии хороши.

Согласна с ней и председатель Общественной палаты региона, председатель псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачева. Она констатировала, что сейчас рабочие профессии становятся всё более привлекательными, а возможности обучения расширяются. Также эксперт подчеркнула, что в учреждениях среднего профессионального образования региона всегда работали сильные педагоги, которые помогали детям сформировать свою судьбу.

Очевидный плюс обучения в колледжах и техникумах - возможность быстро получить навыки, востребованные работодателями, найти себя в профессии и стать финансово независимым. А с учётом интеграции сферы образования с экономикой выпускники таких учебных заведений получают гарантию трудоустройства.

Подробнее с правилами приёма и необходимым пакетом документов можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений.

Ульяна Ловыгина