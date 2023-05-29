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Экономика

Объемы финансирования на развитие предпринимательства растут в Псковской области

29.05.2023 19:08|ПсковКомментариев: 0

Объемы финансирования на развитие предпринимательской деятельности растут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Российской Федерации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Совещание в понедельник, 29 мая, провел председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на площадке технопарка «Калибр». 

Речь зашла о направлениях развития сектора МСП до 2030 года, а также о новых возможностях для предпринимательства за счет стандартизации, унификации и цифровизации мер поддержки. На совещании выступили руководители ряда регионов, крупных промышленных предприятий и компаний, которые обозначили свое видение региональных приоритетов поддержки субъектов МСП. Отдельно остановились на вопросах сбыта продукции, поддержке высокотехнологических производств и взаимодействии МСП с крупным бизнесом.

«Важно добиться качественного изменения сектора малого и среднего бизнеса и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом. Разумеется, с учетом накопленного опыта и всех стоящих перед нашей страной вызовов. Малое предпринимательство обеспечивает не только рабочие места, но и во многом создание комфортной среды для жителей России. — заметил Михаил Мишустин. - Сейчас действует целая система мер помощи. Это и специальные условия кредитования, гарантии по займам, выделение грантов социальным и молодым предпринимателям».

По его словам, численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам последнего квартала прошлого года превысила 28 млн человек.

В правительстве рассказали, что в Псковской области в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, трудится более 100 тысяч человек. За последние шесть лет прирост составил свыше 25%.

На территории региона действует комплекс мер, направленных на поддержку и развитие МСП, в том числе и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего за годы реализации нацпроекта ту или иную поддержку по всем направлениям получили более 18 тысячи субъектов МСП и самозанятых Псковской области.

В Псковской области растет объем финансирования на развитие предпринимательской деятельности. В этом году государственная микрофинансовая организации Псковской области докапитализирована на 100 млн рублей. В 2023 году Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области предоставлено более 90 льготных микрозаймов на общую сумму почти 240 млн рублей.

Еще на 50 млн рублей пополнился Фонд развития промышленности, готовый оказывать поддержку инвестиционным проектам, финансирование которых превышает рамки микрозаймов. Фонд готов предоставить займы по ставке от 1 до 5%.

Кроме того, Минэкономразвития России провело капитализацию АНО «Региональная гарантийная организация Псковской области» на 118 млн рублей. Это позволит предоставить субъектам МСП льготные поручительства по ставке от 0,1% до 0,5% по кредитным договорам, договорам займа и банковским гарантиям , отметили в региональном правительстве. 

Там добавили, что сегодня на территории Псковской области функционируют свыше 20,6 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.

Теги: #регион60 #предпринимательство #самозанятые
Источник: Псковская Лента Новостей
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