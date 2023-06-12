Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
трудяга на отдыхе
Господин Рейтингомер
обучение в Псковском медколледже
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Счастливое материнство
Надежные стоматологии Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
2ГИС 10 лет в Пскове
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
 
 
 
ещё Экономика 12.06.2023 10:552 Зарплаты в Псковской области растут из-за нехватки кадров — аналитики 12.06.2023 14:140 «Деловой понедельник»: Легко ли легкой промышленности в России? ВИДЕО 12.06.2023 13:192 Фабрика «Славянка» практически не использует российские ткани — Елена Косенкова 12.06.2023 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» с Еленой Косенковой 12.06.2023 10:552 Зарплаты в Псковской области растут из-за нехватки кадров — аналитики 09.06.2023 19:200 Ошибки при подаче уведомлений об исчисленных суммах налогов назвали псковичам
 
 
 
Самое популярное 05.06.2023 09:516 Шестеро россиян умерли, отравившись сидром 05.06.2023 20:576 Скончалась звезда «Долгой дороги в дюнах» 07.06.2023 07:574 Мост через реку Черёху подожгли в Пскове 06.06.2023 10:220 Гельдтова баня: скоро открытие 05.06.2023 17:016 Девушка за рулем Peugeot сбила женщину на Завеличье. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» с Еленой Косенковой

12.06.2023 12:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  Гость нового выпуска - директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. Ведущий Станислав Оссовский узнает у нее, легко ли сейчас легкой промышленности в России.

Как Елене Косенковой удалось сохранить фабрику даже в непростые времена? Способен ли российский производитель в сфере легкой промышленности полностью заменить всех иностранных поставщиков? Действительно ли кризис — время возможностей? Пользуется ли фабрика мерами господдержки? Где можно найти продукцию «Славянки», кроме Пскова?

Об этом и многом другом - в эфире. 

Трансляция завершена 

Теги: #регион60 #ПЛН FM #легкая промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею об отмене домашних заданий для школьников?
В опросе приняло участие 435 человек
12.06.2023, 14:480 Российский флаг «нарисовали» в воздухе в Пскове 12 июня. ВИДЕО 12.06.2023, 14:330 Рост цен на топливо в России объяснили снижением экспорта бензина 12.06.2023, 14:140 «Деловой понедельник»: Легко ли легкой промышленности в России? ВИДЕО 12.06.2023, 13:560 Михаил Ведерников: Россия — это уверенное настоящее и великое будущее
12.06.2023, 13:380 Водитель автомобиля Renault повредил бортовой камень и въехал в столб под Псковом 12.06.2023, 13:192 Фабрика «Славянка» практически не использует российские ткани — Елена Косенкова 12.06.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 12.06.2023, 12:580 Страховые пенсии неработающим россиянам в 2025 году проиндексируют дважды
12.06.2023, 12:440 Борис Елкин: День России с каждым годом приобретает все более глубокий смысл 12.06.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про перекрытие центральных улиц 12.06.2023, 12:292 Елена Косенкова: Школьнику в костюме этикет не позволит себя плохо вести 12.06.2023, 12:280 «Постскриптум»: Избавление от клейма иноагента и что делать с «наливайками»?
12.06.2023, 12:130 Льготный день для катания на аттракционах в Пскове перенесли на 15 июня 12.06.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» с Еленой Косенковой 12.06.2023, 12:010 Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 12.06.2023, 11:490 Псковские приставы получили благодарственные письма от Александра Козловского
12.06.2023, 11:300 «ГорДозор»: Перекрытый город 12.06.2023, 11:140 Игорь Иванов: Пусть наша Родина всегда будет мирной и процветающей 12.06.2023, 10:552 Зарплаты в Псковской области растут из-за нехватки кадров — аналитики 12.06.2023, 10:364 Змеиный праздник отмечают по народному календарю 12 июня
12.06.2023, 10:170 «Деловой понедельник»: Легко ли легкой промышленности в России? 12.06.2023, 09:580 Александр Котов: Мы сильны своим единством и умением сплотиться ради общих задач 12.06.2023, 09:410 Воздухоплаватели в Великих Луках отметили День России утренним полетом 12.06.2023, 09:190 Аналитики выявили предпочтения россиян при покупке автомобиля на вторичном рынке
12.06.2023, 09:007 День России празднуют 12 июня 11.06.2023, 22:140 Женщина без прав на «Жигулях» угодила в кювет в Новоржевском районе, пострадали два человека 11.06.2023, 22:000 Две пилотессы стали победительницами соревнования «кей-граб» в Великих Луках 11.06.2023, 21:400 Печорский хор «ЛаккиЛайк» выступит на Красной площади в Москве
11.06.2023, 21:210 В Мариинском театре зрительница «Лебединого озера» распылила перцовый баллончик 11.06.2023, 20:580 Александр Козловский поддержал донорское движение 11.06.2023, 20:360 Снизилась активность использования россиянами банковских карт 11.06.2023, 20:070 Бесплатные мастер-классы ждут посетителей Изборского музея-заповедника в День России
11.06.2023, 19:440 Сводный хор коллективов фестиваля имени Гривского исполнил песнопения литургии в Печорах 11.06.2023, 19:140 ЦСКА победил Краснодар в суперфинале Кубка России по футболу 11.06.2023, 18:502 «Кей-граб» XXVII Международной встречи воздухоплавателей можно наблюдать онлайн 11.06.2023, 18:280 Отравившаяся ядовитым сидром школьница умерла в больнице
11.06.2023, 18:020 Пскович отсудил более 300 тысяч рублей у продавца вибромассажной накидки 11.06.2023, 17:480 Россияне стали меньше ревновать мужей и жен к коллегам – исследование 11.06.2023, 17:1510 Соцгородок должен быть сдан к осени – Михаил Ведерников 11.06.2023, 17:010 Шахматы становятся популярными в детских садах Псковской области
11.06.2023, 16:423 Псковские работодатели всё чаще считают увлечение спортом личным делом сотрудника ‑ опрос 11.06.2023, 16:263 Бениаминов vs Дабришюте: в Союзе писателей ответили на колонку автора ПЛН 11.06.2023, 16:160 Трибуны цирка-шапито обрушились в Ленобласти 11.06.2023, 16:000 Петров пост начнётся у православных завтра: как поститься, что нельзя делать, народные приметы
11.06.2023, 15:512 Врач развеяла популярный миф о лечении ангины мороженым 11.06.2023, 15:290 Отказаться от средств розжига призвали шашлычников в Псковской области 11.06.2023, 15:052 Игра на интернет-бирже свела псковичей с мошенниками, потери составили около двух миллионов рублей 11.06.2023, 14:440 Об эногастрономической ярмарке «Виноград» и украденных пуфах рассказали в Москве
11.06.2023, 14:170 «Песенное сияние Белого моря» услышат псковичи в заключительный день хорового фестиваля имени Гривского 11.06.2023, 14:000 Без вести пропавшую в 2021 году брюнетку продолжают разыскивать в Пскове 11.06.2023, 13:400 Директор XXVII Международной встречи воздухоплавателей: Много лет подряд принимается решение о проведении встречи именно в Великих Луках 11.06.2023, 13:120 Заморозки до -2°C ночью, подъём температуры до +25°C днём прогнозируют в Псковской области 12 июня
11.06.2023, 12:450 Национальные маршруты Псковской области презентовали на ВДНХ 11.06.2023, 12:210 Память всех святых празднуют православные верующие 11 июня 11.06.2023, 12:001 Выводок лисят заметили в окрестностях деревни Верхолино Псковского района. ВИДЕО 11.06.2023, 11:392 В Госдуме хотят обеспечить охраной школы в малых городах
11.06.2023, 11:230 Аэронавты регистрируются на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках 11.06.2023, 11:030 30-летний мужчина пропал в Пскове 11.06.2023, 10:472 Английский «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов 11.06.2023, 10:241 Появление обнаженного псковича в окне многоэтажки вызвало резонанс в Сети
11.06.2023, 09:570 Июнь удивляет рекордными заморозками на Северо-Западе – синоптики 11.06.2023, 09:307 Стаса Пьеху госпитализировали в реанимацию с болью в сердце 11.06.2023, 09:190 Первый тренировочный полет на воздушных шарах состоялся в Великих Луках 11.06.2023, 09:010 Будет ли июнь грибным месяцем, определяют сегодня по народному календарю
10.06.2023, 21:500 Почему не стоит заваривать пакетик чая несколько раз, объяснил терапевт 10.06.2023, 21:282 Владелец брендов Zewa передал предприятия в управление российским акционерам 10.06.2023, 21:010 Региональный этап турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» проходит в Пскове 10.06.2023, 20:472 Юные великолучане получили паспорта накануне Дня России
10.06.2023, 20:281 Назван универсальный овощ для поддержания красоты и здоровья 10.06.2023, 20:076 Фильм «Вызов» покажут в Зеленом театре Пскова на День России 10.06.2023, 19:470 Скос травы в частном секторе и на центральных улицах выполнили коммунальщики в Великих Луках 10.06.2023, 19:450 Свалка горит за деревней Манкошев Луг Плюсского района. ФОТО
10.06.2023, 19:250 Температура воздуха опустилась до -1,4°С в Дно минувшей ночью 10.06.2023, 19:062 Мужчина разбил молотком окно в пыталовском кафе и украл имущество 10.06.2023, 18:513 XIX Псковская парусная регата в Кривске. ФОТОРЕПОРТАЖ 10.06.2023, 18:470 Киберэксперт назвал кодовые слова, которые обезвредят телефонного мошенника
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru