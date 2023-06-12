Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» с Еленой Косенковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость нового выпуска - директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. Ведущий Станислав Оссовский узнает у нее, легко ли сейчас легкой промышленности в России.

Как Елене Косенковой удалось сохранить фабрику даже в непростые времена? Способен ли российский производитель в сфере легкой промышленности полностью заменить всех иностранных поставщиков? Действительно ли кризис — время возможностей? Пользуется ли фабрика мерами господдержки? Где можно найти продукцию «Славянки», кроме Пскова?

Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена