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Экономика

Великолукский технопарк «Электрополис» стал регоператором фонда «Сколково»

12.06.2023 19:59|ПсковКомментариев: 0

Великолукский технопарк «Электрополис» теперь работает в статусе регионального оператора фонда «Сколково». Церемония открытия регоператора состоялась сегодня, 12 июня. Об этом депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своём Telegram-канале.

 

 

Видео: Александр Козловский / Telegram

«Для Великих Лук и Псковщины это событие очень значимо: появилась еще одна возможность удержать активную молодежь, которая готова развиваться и работать на благо России, не выезжая из региона», - отметил Александр Козловский. Он также обратил внимание, что теперь у предпринимательского сообщества города есть дополнительный способ получить господдержку.

По словам парламентария, статус регионального оператора фонда «Сколково» великолукскому «Электорполису» удалось получить благодаря командной работе и личной поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Всего в России 24 регоператора «Сколково». На сегодняшний день фонд объединяет 3,5 тысячи компаний в 72 субъектах страны.

Напомним, частный промышленный технопарк «Электрополис» действует с 18 января 2017 года в городе Великие Луки. Специализация - разработка и производство электротехнической продукции.

Теги: #великие луки #технопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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