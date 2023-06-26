Экономика

Клиенты псковского отделения Сбера наращивают объемы юаней на своих счетах

Более чем в 15 раз вырос объём портфеля денежных средств на счетах клиентов Сбера в Псковской области в китайской валюте с начала 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналогичный показатель счетов клиентов Сбера на Северо-Западе показывает 10-кратный рост. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Рост интереса и доверия клиентов Сбера к депозитам в юанях связан с популяризацией китайской валюты на рынке международных расчетов и инвестиций и с привлекательными условиями по «Вкладу в юанях», отметили в банке. С учётом капитализации максимальная ставка по нему сегодня достигает 3,52% годовых. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть такой вклад можно через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» и в отделениях Сбера с помощью сотрудника банка.

По данным Сбера, сегодня юань является самой популярной валютой дружественных стран. Поэтому в конце апреля Сбербанк запустил переводы по номеру счета китайских юаней по России. Клиенты Сбербанка могут переводить юани на свой счет в другом банке или близкому родственнику.

Напомним, 24 мая Сбербанк запустил новый вклад — в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня доходность по нему достигает 3,04% годовых (процентный доход зависит от суммы и срока вклада). С 14 июня Сбер расширил диапазон валют, в которых физические лица могут открыть счёт, в их число вошла индийская валюта — рупия.