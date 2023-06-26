Экономика

Легкую промышленность в России нужно освобождать от налогов — Игорь Савицкий

Легкую промышленность в России нужно освобождать от налогов, потому что в современных условиях российским предпринимателям практически невозможно конкурировать с Азией. Такое мнение директор холдинга NPN Игорь Савицкий выразил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы по большому счету получаем всю нашу одежду из Азии. Там совершенно другая налоговая система. Можно сделать ввозные пошлины высокие, но все будет стоить бешеных денег, это не выход, не вариант. Но нашу легкую промышленность, конечно, нужно освобождать от налогов, особенно надо уменьшать налоги на их заработную плату, потому что там конкурировать со всей средней Азией невозможно, не поменяв налоговую систему в отношении этих предприятий», - сказал Игорь Савицкий.

Он добавил, что этот вопрос нужно решать на уровне государства.