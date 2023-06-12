Экономика

Фабрика «Славянка» практически не использует российские ткани — Елена Косенкова

Псковская швейная фабрика «Славянка» использует порядка 5% российских тканей, основная часть сырья поступает их азиатских стран. Об этом генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наверное, где-то 4-6% можем переработать отечественных тканей. Это "Чайковский текстиль", это "Свердловский камвольный комбинат"... "БТК текстиль" делает сам для себя. Мы можем взять только чуть-чуть на брюки или чуть-чуть на детский ассортимент. и конечно, немножко берем у белорусов», - рассказала Елена Косенкова.

Основная часть сырья, по ее словам, приезжает из Азии. Также швейная фабрика «Славянка» по возможности старается закупить ткани из Европы. «Они хотят с нами работать. Мы по 20-30 лет работали с текстильными комбинатами Италии, Испании. Такие были прекрасные связи, проблем не было. Поставляют ткани, а мы через месяц-три только оплачиваем. Все было на нормальных человеческих основах. Но вот когда вся эта ситуация произошла, конечно, это было очень жалко терять», - посетовала гостья студии.

По ее словам, сегодня возникают проблемы по логистике - увеличились расстояния и стоимость транспортировки. Также были проблемы с перечислением платежей за рубеж. «Но сегодня мы уже научились работать с банками и с той валютой, которая есть у турков, у китайцев. Будем еще работать с некоторыми другими. То есть мы сегодня понимаем, что если мы будем хвататься за старое, мы пропадем. Надо нарабатывать», - добавила Елена Косенкова.