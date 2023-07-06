Экономика

Согласованы поправки в бюджет Псковской области на 2 млрд рублей

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали поправки в региональный бюджет на 2 млрд рублей. Об этом с сессии регионального парламента 6 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Доходы за счёт поступления дополнительных федеральных средств и роста прогноза по собственным налоговым поступлениям изменяются на 2,25 млрд рублей, расходы возрастают почти на 3 млрд рублей, государственный долг сокращается на 329,5 млн рублей.

С учётом правок в региональный закон о бюджете, доходы областной казны на 2023 год составят 53 млрд 750 млн 172 тысяч рублей, расходы – 57 млрд 351 млн 356 тысяч рублей, бюджетный дефицит – 3 млрд 601 млн 184 тысяч рублей.

Так, Псковской области выделены дополнительные федеральные средства в размере более полутора миллиарда рублей, почти половина из них – 747 млн рублей – пойдёт на финансирование дорожной деятельности на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. 55,5 млн рублей федерация выделила на софинансирование региональных расходных обязательств по субсидированию отдельным категориям граждан стоимости газового оборудования и работ по газификации.

Расходы областного бюджета возрастают почти на 3 млрд рублей. Дефицит покрывается за счёт кредитных обязательств.

Лимиты бюджетных обязательств увеличены практически по всем действующим государственным программам. В сферу здравоохранения дополнительно направляется 419 млн рублей, из которых на строительство фельдшерско-акушерских пунктов предназначается 115 млн рублей областных средств и ещё почти 73 млн рублей федеральных.

Максимальный рост финансирования ожидает программу «Развитие транспортной системы» - увеличение к первоначально утверждённому лимиту составит 1 млрд 657 млн 895 тысяч рублей.

Депутаты поддержали поправки единогласно.