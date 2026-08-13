Через Псковскую область из Беларуси в РФ с начала лета ввезли свыше 200 тонн малины

Из Республики Беларусь в Российскую Федерацию через Псковскую область с начала лета поступило более тысячи тонн подкарантинной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

С начала лета, по состоянию на 5 августа, под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора через российско-белорусский участок государственной границы Российской Федерации, расположенный на территории Псковской области, ввезено 1,5 тысячи тонн фруктов и ягод, в том числе клубники (667 тонн), малины (216,6 тонны), голубики (373,4 тонны), смородины (192,3 тонны), яблок (52 тонны), вишни (39 тонн), крыжовника (32 тонны), ежевики (3,5 тонны) и другой продукции.

Основной объём поступившей растительной продукции проследовал в Москву, Санкт-Петербург, Псков, Волоколамск, Тулу, Воронеж, Калугу, Тверь, Смоленск, Ростов и Брянск.