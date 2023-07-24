Экономика

Проект для поддержки женщин-предпринимателей запустили в Псковской области

Федеральный бизнес-акселератор Lady007 для предпринимательниц Псковской области стартовал в областном центре в среду, 26 июля. Его участников от имени правительства области поприветствовал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Благодарю организаторов, а всем участникам рекомендую пройти это обучение до конца. Проект действительно значимый, слышал много положительных отзывов, высоких оценок. Очень символично, что в Пскове такая площадка появляется — на родине княгини Ольги, одной из самых успешных женщин в истории страны», — подчеркнул глава региона.

Также Михаил Ведерников инициировал проведение встречи с участниками акселератора по итогам обучения, чтобы они могли поделиться впечатлениями, а также совместно с правительством области наметить планы на дальнейшую работу.

Обратилась к представительницам бизнес-сообщества региона и президент общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», председатель российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава. Она отметила, что договоренность с губернатором об организации акселератора в Псковской области была достигнута на ПМЭФ-2023.

«Акселератор готовит большая команда, все специалисты, которые будут вам преподавать — волонтеры. Мы выбрали самое интересное, чтобы преподнести это вам. Вам придется пройти нелегкий путь. Но это позволит "прошить“ свою компанию, выйти на новый уровень», — сказала Татьяна Гвилава.

Бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Мероприятия акселератора прошли уже в 10 регионах страны и объединили более 4 тысяч предпринимательниц. Участницы из Псковской области пройдут обучение у федеральных экспертов и специалистов, отточат навыки на практических курсах, смогут разработать проект развития собственного бизнеса.