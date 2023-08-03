Сроки уплаты налогов в августе напомнили псковичам

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает о сроках представления налоговой отчетности и уплаты налогов в августе 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации организации и индивидуальные предпринимателя должны представить по сроку 25 августа следующую отчетность:
Уплатить по сроку 28 августа 2023 года необходимо следующие налоги:
С порядком заполнения уведомлений и уплаты налогов можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет «ЕНС».
Налоговые органы Псковской области постоянно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.