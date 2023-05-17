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Общество

За рынок и двор

17.05.2023 17:51|ПсковКомментариев: 0

Территорию бывшего рынка на Четырех углах приведут в порядок по нацпроекту, если за нее проголосуют горожане. Это стало известно во время контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева на округ №6. Также псковичам рассказали, как избавиться от старого гаража под окнами, кто поменяет лавочки и чем можно помочь жителям двора, которые в ожидании капремонта ломают в нем руки и ноги.

 

Занозы и ТОСы

«Во дворе есть две главных проблемы, - стоя между обеими рассказывал Евгений Васильев у дома по Рижскому, 14. - Помещение непонятной конструкции и неизвестного предназначения. И гараж. Проблема гаражей во многих дворах, в нашем, в том числе».

Проблемы эти — главные, но не единственные. Евгения Васильева выбрали осенью прошлого года. На предвыборных встречах жильцы просили новую детскую площадку. Она уже стоит на своем месте. Теперь пришла пора обновить скамеечки вокруг. Да еще с новыми горками и качелями диссонирует покосившееся баскетбольное кольцо без сетки.

«Оставлять старые конструкции нецелесообразно, - выразил депутат чаяния своих избирателей, - они являются травмоопасными, от них отлетают щепки, могут остаться занозы».

Новой площадкой и старым кольцом пользуются не только местные дети, но и юные спортсмены, из расположенного во дворе клуба «Бригантина». Евгений Васильев хорошо знает, к каким травмам может привести использование неподходящего инвентаря. Он по основной своей работе — доктор. Является заместителем главврача по спортивной работе Детской областной клинической больницы. Заведует отделением спортивной медицины, в народе больше известном как физкультурный диспансер. Недавно вернулся из зоны проведения СВО. В апреле он рассказывал в студии «ПЛН FM», что во время командировки «наоперировался на десять лет вперед».

Большие дела государственной важности не заслонили от него проблем жителей округа. Для кого-то они могут показаться мелкими, но для жильцов Рижского, 14 проблемы своего двора и есть самые значительные. Поэтому искать способы их решения собралась не менее значительная группа ответственных лиц. Здесь были председатель Гордумы Александр Гончаренко, начальник Управления городского хозяйства Александр Грацкий, директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков.

«Из старых источников мы узнали, что в советские времена в этом помещении, вроде, находилось оборудование горводоканала для подкачки воды, - Дмитрий Гусаков рассказал, что ему известно о «помещении непонятной конструкции». - Мы пока решеткой заварили».

Александр Грацкий подтвердил, что насосы там и правда были, но муниципальное предприятие давно будкой не пользуется. С контрольного выезда будет запущена цепочка официального выяснения данных: чье строение, нужно ли оно еще кому-то и нельзя ли его снести. То же самое с гаражом.

«Нужно выяснить, выделено ли место под гараж, - выдал Александр Грацкий информацию, полезную для многих дворов. - Скорее всего, не выделено. Тогда вешается объявление о ликвидации. В контрольном управлении проконсультируют по сносу. Убирают собственники, то есть управляющая компания».

Продолжение благоустройства двора упирается в создание территориального общественного самоуправления.

«Земля размежевана, относится к дому, муниципалитет не имеет возможности тратить сюда бюджетные средства. ТОС решил бы проблему», - снова объяснил Александр Грацкий бюрократические тонкости.

Главное, для чего нужно регистрировать самоуправление — возможность заявляться на конкурсы. Бюджет ежегодно распределяет деньги между ТОСами. Кто-то уже по три раза успел получить. Александр Гончаренко рассказал, что с созданием ТОСов на депутатских округах помогают специалисты Гордумы, включая юристов.

«Если сравнить, что было шесть-семь месяцев назад и сегодняшнее число, в разы увеличилось количество ТОСов. Хороший механизм, - считает председатель Гордумы, - он работает. Там, где людям объяснили и заинтересовали, процесс пошел».

Было решено организовать отдельную встречу с жильцами, на которой рассказать о преимуществах ТОСа.

Что-то красивое

Окна Рижского, 14 выходят на бывший рынок на Четырех углах.

«Подходящий участок для того, чтобы сделать здесь что-то красивое, - считает Евгений Васильев. - Сейчас он неприглядный. Можно тут сделать красивый парк. Это же не только для округа — для всего города».

Незаконно стоящие павильоны городские власти демонтировали еще осенью 2020 года. Тогда же на градостроительном совете обсуждали будущую судьбу территории. Звучали предложения по строительству спортивно-развлекательного или культурно-выставочного центра с торговыми площадями, гостиницы, коворкинга, открытого амфитеатра, даже по созданию искусственного водоема.

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Обсуждение было жарким. Но, во-первых, к единому мнению члены градсовета тогда не пришли. Во-вторых, ресурсов на реализацию хоть какой-нибудь идеи все равно не оказалось. Сейчас администрация города видит возможность приведения территории в порядок через нацпроект «Жилье и городская среда». Ежегодно благодаря его реализации по всей области проходит реновация нескольких больших общественных пространств, а во дворах появляются детские площадки и спортивные комплексы. Территории для приложения сил выбирают жители, голосование за объекты следующего года идет прямо сейчас. Землю под бывшим рынком выставят на голосование в следующем году. Если псковичи ее выберут — работы начнутся в 2025-м.

«Мы отталкиваемся от реальных возможностей получения финансирования, - пояснил Александр Грацкий. - Мы понимаем, что территория обширная, сумма нужна немаленькая. Потребуются земляные работы, строительство ливневки, полноценного освещения. То есть работа предстоит не только на поверхности, но и внутри».

Евгений Васильев предложил горожанам пока заняться интеллектуальной работой:

«Я бы пока через новостные ресурсы провел опрос, что бы жители хотели видеть на этой территории».

Как говорится, добро пожаловать в комментарии.

Самый «дикий» двор на ближнем Завеличье

На 2025-й год уже стоит в программе капремонта двор на Киселева, 15.

«У нас таких «диких» дворов в округе больше нет, - показал Евгений Васильев местные ландшафты. - Люди готовы ждать. Но слезно просят, чтобы можно было выйти из подъезда. Это сейчас здесь сухо, а когда дожди, заливает все. Просто не выйти, вода по щиколотку».

Когда эта вода замерзает, становится еще хуже. В начале года жительница дома Людмила Румянцева сломала с воем дворе сразу руку и ногу.

«Терпение у людей кончилось. Здесь пожилое поколение, инвалиды из колясок вылетают, - живописала пенсионерка. - Осенью грязь, плащи белые — все грязные. Ну, невозможно ходить. Сами видите — ямы. Я в январе шла из магазина и после падения получила увечья: сломала левое колено и правое плечо».

Оказалось, что совсем скоро ходить по ямам не придется. Капремонта жильцы смогут дождаться, выходя в ровный двор.

«Сейчас начнется активная фрезеровка дорог. Пригоним грейдер и подсыплем», - сообщил Александр Грацкий.

То есть асфальтовую крошку, срезанную с дорог во время ремонта, привезут в этот двор. А перед тем по нему проедет грейдер и разровняет дорожку вдоль подъездов.

Вот за этим и нужны контрольные выезды депутатов с представителями администрации. За одну минуту было найдено решение проблемы, о которой доведенные до отчаяния жильцы рассказывают исключительно со слезами в голосе. А по остальным наметились пути для конкретных шагов.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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