Экономика

Михаил Ведерников поблагодарил министра экономического развития за помощь региону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил министра экономического развития России Максима Решетникова за помощь региону. Как передаёт корреспондент «МК в Пскове», такая информация была озвучена в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Псковской области, прошедшего в здании правительства региона в пятницу, 29 сентября.

Открывая совещание, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал коллег на псковской земле и поблагодарил их за визит в регион. Помимо этого глава области выразил благодарность за помощь и поддержку, которые регион «неизменно получает от министерства экономического развития».

«Помощь министерства чувствуется везде, и во многом благодаря разработанным инструментам мы поддерживаем положительную динамику и в секторе малого и среднего предпринимательства, туризма, особой экономической зоны "Моглино". Особую признательность хочу выразить за возможность реализации индивидуальной программы социально-экономического развития. Для нас это один из стратегических инструментов по развитию региона», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что в Псковской области реализуются все мероприятия программы на достаточно высоком уровне.

«Благодаря этому у нас открываются новые предприятия в особой экономической зоне - открылись молочные фермы, создаётся инженерная инфраструктура для жилищного строительства. Программа заложила достаточно хороший фундамент для развития целого ряда сфер», - резюмировал губернатор.