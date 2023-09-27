Общество

Министр Максим Решетников прибыл в Псковскую область

С рабочей поездкой в Псковскую область в пятницу, 29 сентября, прибыл министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В фокусе внимания руководителя министерства — инвестиционный потенциал региона, развитие промышленного производства и туристской инфраструктуры.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым министр посетит ряд современных производственных предприятий, расположенных на территории особой экономической зоны «Моглино», и туристические объекты, которые активно развиваются благодаря государственной поддержке. На одном из них он проведет встречу с представителями туриндустрии Псковской области.

Вопросы социально-экономического развития Псковской области Максим Решетников и Михаил Ведерников рассмотрят на отдельном рабочем совещании в правительстве региона.