Экономика

Малый бизнес в Псковской области за год нарастил зарплату в вакансиях на 13%

Малый бизнес в Псковской области за год нарастил зарплату в вакансиях на 13% и теперь готов платить около 44 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Аналитики hh.ru вместе с экспертами из Calltouch, банком Точка проанализировали насколько выросли зарплаты в вакансиях у работодателей микро, малого и среднего бизнеса в 2023 году. Обороты отечественного бизнеса во всех 20 анализируемых отраслях показывают положительную динамику при сравнении данных второго квартала 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост наблюдается в следующих сферах:

«Интернет-магазины» (+63%) за счет постоянно растущего интереса россиян к совершению онлайн-покупок;

«Реклама, СМИ, продвижение, полиграфия» (+45%) за счет стремительно возросшего спроса на услуги после запрета привычных площадок для продвижения;

«Кино, звукозапись, телевидение, радио, издательство» (+42%) за счет общей популяризации цифровых сервисов.

«Мы в Точке не первый год наблюдаем рост популярности онлайн-торговли среди предпринимателей. Как правило, под интернет-продажами мы понимает работу на маркетплейсах. Бизнесмены выбирают продажи на маркетплейсах сразу по нескольким причинам: прямой доступ к аудитории онлайн-площадки, непрерывный трафик покупателей, экономия на создании отдельного сайта с товарами и его продвижении. Сейчас всё больше селлеров предпочитают не ограничиваться только одним маркетплейсом. Почти 30% от общего числа онлайн-продавцов присутствуют на двух и более площадках одновременно, что помогает увеличить обороты бизнеса», — пояснила сооснователь Точки, лидер направления «Электронный бизнес» Евгения Евлютина.

При этом сравнение медианы предлагаемой заработной платы в Псковской области по итогам второго квартала 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022 зафиксирован рост: