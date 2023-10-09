Молодежь не хочет собирать документы для регистрации ИП — глава псковского центра «Мой бизнес»

Молодежь не хочет собирать документы для регистрации бизнеса, и поэтому сервисы для онлайн-регистрации предпринимательства для молодых людей особенно актуальны. Такое мнение руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова выразила в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Она добавила, что ранее открыть бизнес было непросто, и только за услугу по сбору документов некоторые организации просили порядка 15 тысяч рублей. Сегодня благодаря онлайн-сервисам начинающие предприниматели избегают этих трудностей и трат.