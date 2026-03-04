«Умирай, но сей» — о прогнозах на новый сезон и итогах непростого года для псковского АПК

Итоги непростого для агропромышленного комплекса региона 2025 года и перспективы на текущий сезон подвел председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). По его словам, несмотря на погодные аномалии и экономические вызовы, псковские аграрии смогли показать рост, но расслабляться рано.

— Андрей Григорьевич, на минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил итоги 2025 года: объем сельхозпродукции составил 81,3 миллиарда рублей. Это на 4 миллиарда больше, чем в 2024 году, и вдвое выше уровня 2018 года. Благодаря чему удалось сделать такой шаг вперед в сложных условиях?

— Цифра действительно впечатляет, особенно с учётом неблагоприятной погоды. Такой результат — следствие системной работы. Это и грамотные программы поддержки от органов власти, и, конечно, плодотворный труд самих сельхозтоваропроизводителей. Мы в областном Собрании тоже вносим свой вклад, утверждая бюджет и векторы развития. В комплексе это и сработало. Свою роль сыграли и своевременно введенные меры, в том числе режим ЧС, который помог избежать более серьезных потерь. Рост обеспечен, прежде всего, производством скота и птицы в убойном весе — это наш конёк. На протяжении последних двух лет мы здесь даём прирост. Да, мы провалились в растениеводстве из-за погоды, но смогли нивелировать это за счет животноводства и производства молока. В итоге плюс 4 миллиарда — серьёзная цифра, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства.

— Вы упомянули режим ЧС. В отличие от многих других регионов, наша власть не просто обсуждала проблему, а реально помогла аграриям. Потери урожая — это одно, но можно было потерять и предприятия. Будут ли последствия того сложного сезона ощущаться в текущем году?

— Конечно, они будут чувствоваться. Введённые меры позволили производителям избежать штрафов и возврата субсидий, что спасло их от ухудшения и без того непростого финансового положения. Но сами потери, увы, никто не компенсировал, и аграриям теперь нужно изыскивать средства. Больше всего пострадало растениеводство, которое недополучило урожай. Но и животноводство попало под удар: из-за погоды мы не смогли заготовить качественные корма. Те, кто занимается молочным направлением, теперь вынуждены покупать дорогие белковые концентраты, что увеличивает себестоимость. Потери существенные, и на каком-то этапе они, безусловно, отразятся. Но главное — предприятия сохранились, глобального падения я не вижу.

— Прошлый год запомнился не только погодой, но и высокой ключевой ставкой Центрального банка. Это сильно ударило по стоимости инвестиционных денег. В этом году стало легче?

— Наверное, легче не стало. Наши сельхозтоваропроизводители берут в основном не коммерческие, а льготные кредиты, их стоимость сейчас порядка 8%. Да, они реагируют на ставку ЦБ, но в рамках госпрограмм ставка для нас все равно гораздо ниже рыночной. Если коммерческий кредит сегодня можно взять под 21–22%, то разница очевидна. Однако и льготные кредиты подорожали на 2–3% по сравнению с тем, что было 2–3 года назад. Так что заёмные деньги стали дороже, это факт.

— А что стало лучше в таком случае?

— Наверное, технологии. Предприятия, которые выжили, модернизируются, внедряют новшества, работают над производительностью труда. С каждым годом их становится все больше. Это даёт положительный эффект: улучшается качество продукции, усиливается контроль. Ситуация непростая, но другого пути у нас нет. Надо держаться. Выживает сильнейший — это правда жизни, и к этому нужно приспосабливаться.

— Каков ваш прогноз на текущий год? Мы понимаем проблемы, пытаемся их решать. Но что ждёт аграриев в этом сезоне?

— Я по натуре оптимист, но реалист. Понимаю, что год будет непростым. Впрочем, у нас каждый год непростой. Могут возникнуть сложности с ценообразованием, с топливом, энергией. Аграриям надо быть к этому готовыми, хотя они наверняка привыкли жить в таком тонусе. Знаете, у нас есть такая пословица: «Умирай, но сей». План посева озимых выполнен практически полностью. Производители закупают семена и удобрения. Банки заявляют о наличии лимитов по кредитам, Минсельхоз сохранил все заявленные программы поддержки. Все для работы есть. Надеюсь, весна будет благоприятной, и наше сельское хозяйство вновь покажет положительную динамику.

Беседовала Любовь Кузнецова