Экономика

Размер патента на работу для иностранцев рассмотрели в областном Собрании

Вопрос об установлении на 2024 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области, рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2024 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области, в размере 2,142», - говорится в проекте закона Псковской области.

Предлагаемый проект закона направлен на реализацию Псковской областью как субъектом Российской Федерации своих полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях Псковской области на основании патента.

На 2023 год региональный коэффициент установлен законом Псковской области в размере 2,142. Стоимость патента в Псковской области на 2023 год составляет 5835 рублей в месяц с учетом индексации фиксированных авансовых платежей (1200 рублей) на коэффициент-дефлятор, установленный приказом Минэкономразвития (2,270) и коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Псковской области (2,142).

По данным управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за период с января по август 2023 года выдано 1814 патентов иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда (аналогичный период прошлого года - 2239).

Предположительно за сентябрь - декабрь текущего года будет выдано около 800 патентов. На основании анализа привлечения к трудовой деятельности иностранных работников в 2024 году, при условии отсутствия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, прогнозируется выдача не более 3000 патентов для осуществления трудовой деятельности.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Псковской области, в 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составляет 43 213 рублей, в 2024 году – 46 627 рублей, в связи с чем размер авансовых платежей увеличится с учетом коэффициента-дефлятора, который будет установлен на 2024 год Минэкономразвития. В связи с уменьшением в истекшем периоде 2023 года количества выданных патентов на работу иностранным гражданам по сравнению с аналогичным периодом 2022 года предлагается установить на 2024 год региональный коэффициент на уровне текущего года в размере 2,142.

«По статистике, уменьшается количество выданных патентов. А с чего вы взяли, что в 2024 году их будет больше?» - спросил вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков.

«Мы бы хотели не увеличивать стоимость патента, и тогда он может быть приблизится к величине налога на доход физических лиц, и тем самым, возможно, будет увеличение небольшое выгоды патента», - ответила докладчик.

Стоит отметить, что иностранцы, которые работают по системе патента, НДФЛ не платят. Александр Братчиков добавил, что Псковская область находится «в серединке» по стоимости патента по России.

Комитет принял решение рекомендовать принять проект закона в двух чтениях.