Интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд

По данным ВТБ, клиенты среднего и малого бизнеса в 2025 году совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на 12,4 млрд рублей. Это на 70% превышает прошлогодние показатели как по объему, так и по количеству операций. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников на финале конкурса стартапов «Бизнес Баттл».
Лидерами по объему закупок товаров и услуг у самозанятых остаются Москва и Санкт-Петербург – вместе они дают 30% в общем объеме переводов. По статистике банка, основными заказчиками товаров и услуг самозанятых выступают компании СМБ из сферы строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и развлечений.