Интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд

По данным ВТБ, клиенты среднего и малого бизнеса в 2025 году совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на 12,4 млрд рублей. Это на 70% превышает прошлогодние показатели как по объему, так и по количеству операций. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников на финале конкурса стартапов «Бизнес Баттл».

«Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ. Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса», – отметил Денис Бортников.

Лидерами по объему закупок товаров и услуг у самозанятых остаются Москва и Санкт-Петербург – вместе они дают 30% в общем объеме переводов. По статистике банка, основными заказчиками товаров и услуг самозанятых выступают компании СМБ из сферы строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и развлечений.

