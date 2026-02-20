 
Экономика

ФАС проверит цены на молочные продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила 11 крупнейшим ритейлерам запросы по поводу ценообразования на социально значимые товары, в том числе на молоко и сливочное масло. Об этом рассказал представитель ФАС. 

По его словам, сейчас служба изучает поступающую от торговых сетей информацию. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры, отметил представитель ФАС.

Средняя стоимость пастеризованного молока в рознице по итогам 2025-го составила 96 рублей за литр, что на 19% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Сливочное масло за тот же период подорожало на 23%, до 1,2 тыс. рублей за 1 кг, сметана — на 18%, до 358 рублей за 1 кг, кисломолочные продукты — до 123 рубля за 1 кг (рост на 16%), следует из статистики.

На фоне удорожания продукции на рынке возник переизбыток молока, рассказали представители молочного бизнеса, пишут «Известия». 
 
Для стабилизации цен на товары появилась возможность заключения соглашений между региональными властями и участниками рынка в рамках постановления правительства №662, напомнил представитель ФАС. По его словам, сейчас такие соглашения по молоку заключены в 58 регионах, по сливочному маслу — в 53 субъектах, по творогу — в 17, по сметане — в 12, по кефиру — в девяти. Эти соглашения способствуют улучшению ценовой ситуации на рынке и повышению доступности товаров для граждан, добавил представитель антимонопольной службы. 

