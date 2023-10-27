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Экономика

Дружественная синергия: как псковичи с белорусами «строят дом вместе»

27.10.2023 09:49|ПсковКомментариев: 1

Делегация представителей деловых кругов Республики Беларусь посетила Псков по приглашению Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области».

 

Открывая встречу белорусских бизнесменов с псковскими в конференц-зале отеля «Покровский», президент Союза «ТПП Псковской области» Владимир Зубов сказал, что цель этого визита – наладить новые деловые контакты между народами двух наших стран, чтобы помочь друг другу стать сильнее. По его словам, отвечая на современные вызовы, бизнесы России и Республики Беларусь должны развиваться сообща – тем более, что уровень доверия между ними позволяет предпринимателям из дружественных сопредельных государств не только успешно налаживать деловые контакты, но и поддерживать друг друга.

Депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов поприветствовал гостей от имени главы Пскова и муниципального депутатского корпуса, напомнил, что Псков является побратимом Витебска, а также порадовался, что не только в культуре, но и в бизнесе россияне и белорусы доказывают, что исторически они один народ и стараются действовать сообща.

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова сказала гостям из Республики Беларусь, что центр «Мой бизнес» оказывает множество бесплатных услуг по развитию сотрудничества, а также софинансирует участие псковских предприятий в совместных российско-белорусских деловых мероприятиях.

Руководитель Гомельского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты Виталий Шевченко в ответном слове подтвердил огромный интерес белорусских бизнесменов к сотрудничеству с коллегами из России. Доказательством тому является тот факт, что посетить Псковскую область захотели представители бизнеса из всех областей Республики Беларусь. Виталий Шевченко также посетовал на то, что предприниматели из Гомеля не часто приезжают в Псков, поблагодарил псковичей за приглашение и выразил уверенность, что эта встреча даст старт многим успешным совместным проектам.

Виталий Шевченко в свою очередь пригласил псковских предпринимателей на «Весну в Гомеле» - ежегодное масштабно мероприятие, в котором принимают участие не только бизнесмены, но и ремесленники, в том числе из России, и на гомельские «бизнес-дни», которые проходят в декабре и в которых псковский бизнес почему-то до сих пор не участвовал, что, по словам руководителя Гомельского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты является большим упущением. Президент Союза ТПП Псковской области Владимир Зубов пообещал, что псковские предприниматели уже в этом декабре обязательно исправятся и поедут в Гомель налаживать новые деловые связи.

Руководитель Гомельского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты также призвал представителей псковского туристического бизнеса поучаствовать в проекте «Дорогами Екатерины», благодаря которому малые города Республики Беларусь смогли создать общий туристический маршрут и теперь сообща продвигают свои достопримечательности. Виталий Шевченко отметил, что этот проект взял за основу маршрут, проложенный Екатериной Второй во время её знаменитого путешествия в Крым, а также отметил, что города Брянской области РФ уже присоединились к этому проекту, благодаря чему он стал международным.

Заместитель главы администрации Центрального района города Минска Александр Евсеев отметил, что белорусский бизнес заинтересован не только в увеличении товарооборота между нашими двумя странами, но и в развитии взаимодействия между производителями.

Он также рассказал, чем Центральный район города Минска является не просто важнейшим туристическим центром Республики Беларусь, но и местом, где сосредоточены объекты гостиничной и спортивной инфраструктуры. И передал слово для презентации государственного предприятия «Аква-Минск» начальник сектора бронирования, приема и размещения этого комплекса Юлии Якимович.

Юлия рассказала, что «Аква-Минск» обслуживает до полутора миллионов посетителей в год и включает в себя не только развлекательные и спортивные объекты, но и медицинский центр с услугами косметологии.

После этого собравшиеся в отеле «Покровский» белорусские и псковские бизнесмены приступили к более тесному общению за отдельными столиками.

С представителями госпредприятия «Аква-Минск», в частности, захотели пообщаться руководители базы отдыха «Чудское подворье» из деревни Спицино Гдовского района. Они рассказали, что до пандемии у них было много организованных туристов из Республики Беларусь, которые приезжали на озеро отдыхать и рыбачить целыми автобусами. А теперь белорусские турфирмы почему-то перестали заниматься организацией таких поездок, объяснил заместитель гендиректора «Чудского подворья» по маркетингу Даниил Кривошейкин. В результате белорусы вынуждены добираться до Спицино частным порядком и вразнобой, что создаёт много сложностей и им самим, и администрации коттеджного комплекса. «Чудское подворье» надеется, что белорусские турфирмы возобновят сотрудничество с псковскими турбазами и помогут своим клиентам посещать Псковскую область регулярно и организованно.

А директор псковской «Фабрики АВС-Синтез «МИГОМ», которая выпускает лечебную косметику, Людмила Светлова заинтересовалась продукцией ОАО «Красный пищевик» и начала вести с белорусами переговоры о прямых поставках в Псковскую область бобруйских сладостей.

Руководители псковской компании «Вудэкспорт» также моментально договорились с белорусскими представителями деревообрабатывающей отрасли о совместном производстве модульных домов в рекреационных зонах. Как пояснил директор ООО «Вудэкспорт» Олег Шлапаков, раньше «Вудэкспорт» экспортировал свою продукцию в недружественные страны: «А теперь нам это ни к чему. У нас есть рядом братский народ, мы с ним должны поднимать друг друга с колен и стараться сделать так, чтобы эта синергия не только способствовала развитию наших производств, но и работала на благо обеих стран и развитию туризма». «Наш девиз – «Строим дом вместе!» - подтвердил представитель нового белорусского партнёра «Вудэкспорта», ведущий маркетолог филиала «Домостроение» Республиканского унитарного производственного предприятия «Завод газетной бумаги» Александр Ясинский.

Представитель «ЖБИ» Владимир Бирюков тоже пришёл на встречу с белорусскими предпринимателями, рассчитывая найти в ближнем зарубежье партнёров по изготовлению металлоформ, чтобы сообща противодействовать европейским санкциям.

Фермер из Опочки Денис Николаев рассказал белорусам, что Псковская область начала производить высококачественные сидры из соков прямого отжима и уже строит новую мощную сидродельню в непосредственной близости к областному центру, чтобы поставлять свою продукцию в том числе в соседнюю страну.

Директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов предложил белорусским бизнесменам сообща развивать технологии раздельного сбора и переработки мусора.

Представители банка «Славия» рассказали белорусским бизнесменам о своих продуктах для международных сделок. А псковские производители сайтов предложили белорусам свои услуги по продвижению на российском виртуальном рынке.

Гостей особенно заинтересовала продукция завода «Элтехмаш», который разрабатывает и создаёт тепловое оборудование, позволяющее буквально за несколько минут осушить подвал в строящемся коттедже или нагреть временное помещение в «полевых условиях».

А псковские предприниматели особенно активно общались с заведующей отделом Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции Тамарой Сидоренко. Это предприятие занимается созданием высокопродуктивных сортов люпина, гороха, зеленого горошка, гречихи, проса, многолетних трав, а также торгует высокопродуктивными саженцами яблони, груши, вишни, черешни и чёрной смородины. Поэтому псковские представители фермерских и тепличных хозяйств буквально выстроились в очередь к Тамаре Сидоренко, чтобы договориться о закупках качественного посадочного морозоустойчивого материала.

Заместитель генерального директора по производству ООО «Речицадрев» Сергей Болачков и начальник коммерческого управления этого же крупнейшего белорусского предприятия Виктор Королёв сказали, что заинтересованы не только в псковских рынках сбыта своей высококачественной продукции, но и в закупках российского леса, которым богата и псковская земля тоже.

«Белорусские предприятия заинтересованы не только в сбыте своей продукции на территории России, но и в закупках высококачественного российского сырья, - подтвердил руководитель Гомельского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты Виталий Шевченко. – Допустим, у нас есть уникальное предприятие, которое производит резиновые ковровые покрытия для животноводческих комплексов и в свою очередь готово приобретать резиновую крошку».

Виталий Шевченко также добавил, что белорусские предприниматели очень интересуются передовыми российскими технологиями.

«А ещё мы рассчитываем, что псковичи помогут нам создать у вас в регионе логистические хабы и даже выступят в качестве ритейлеров – то есть, начнут разруливать белорусский экспорт, чтобы помогать нам продавать свою продукцию по всей России», - отметил Виталий Шевченко.

Директор компании «ПромДомСтрой» из Минска Яков Кот считает, что псковичам это по плечу. Он сказал, что даже удивился, насколько же псковичи деятельны и предприимчивы. «Псковские предприниматели сразу берут быка за рога и сходу задают такие правильные вопросы, что мы с ними в считанные минуты находим общий язык. Со всеми псковскими бизнесменами, которые заинтересовались нашим производством, мы мигом договорились, чем могли бы быть друг другу полезны». По его словам, это свидетельствует о том, что в псковичах до сих пор живёт дух их предков, которые активно торговали со всей Европой и были вовлечены в деятельность Ганзейского союза. «Мы бы очень хотели заиметь себе таких замечательных партнёров и, конечно, надеемся на успешное долговременное сотрудничество».

Ольга Деньгубова

Теги: #торгово-промышленная палата псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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