Экономика

Региональный центр финансовой грамотности провел лекции в Опочке

Региональный центр финансовой грамотности организовал лекции по основам финансовой грамотности для обучающихся образовательных организаций в Опочке. Центр является структурным подразделением Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Лекции прошли на площадках Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, Опочецкой общеобразовательной школы-интерната и Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

Школьники и студенты узнали о том, что такое финансы, психологическом аспекте финансовой грамотности, способах формирования личного финансового плана и возможностях коммерциализации интеллектуальной деятельности.

Лекторами выступили врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова, заведующий региональным центром финансовой грамотности Арина Куприянова, методист центра практической психологии, специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО Алена Каменева и другие специалисты института.

Мероприятия прошли в формате открытого лектория Российского общества «Знание» в рамках реализации плана работы регионального центра финансовой грамотности ПОИПКРО.