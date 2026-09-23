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Инвестиционный потенциал на форуме в Могилёве представил Псковский округ

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Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в составе делегации от муниципалитета приняла участие в VIII районном инвестиционном форуме «Могилевский район – территория возможностей», который прошел в городе Могилеве. Вместе с коллегами из других районов и округов, представителями бизнеса, туристической отрасли, они стали частью большой деловой программы форума, целью которого является привлечение инвестиций в муниципалитеты и обмен практиками в этой сфере. Об этом глава округа сообщила в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Особый интерес для участников встречи представляла работа секции «Инвестиции в сельский туризм – от усадьбы до бренда территории». «Для территории нашего округа развитие туризма является важной темой, с которой мы работаем не первый год. Поэтому представленные примеры успешных практик в других муниципалитетов взяли на вооружение», – отметила глава муниципалитета.

Кроме того, делегаты посетили выставку предприятий Могилёвского района, где были представлены промышленно-производственные возможности муниципалитета. Помимо этого, в ходе пленарного заседания Наталья Федорова представила инвестиционный потенциал Псковского округа. Также, параллельно со взрослым, работал Детский инвестиционный форум.

 
«В ходе официального приема от имени председателя Могилёвского районного исполнительного комитета поблагодарила Дмитрия Мудрогелова и председателя муниципального Совета депутатов Сергей Ерощенко за приглашение, теплый прием и интересную программу форума!» – резюмировала глава муниципалитета.
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