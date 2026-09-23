Инвестиционный потенциал на форуме в Могилёве представил Псковский округ

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в составе делегации от муниципалитета приняла участие в VIII районном инвестиционном форуме «Могилевский район – территория возможностей», который прошел в городе Могилеве. Вместе с коллегами из других районов и округов, представителями бизнеса, туристической отрасли, они стали частью большой деловой программы форума, целью которого является привлечение инвестиций в муниципалитеты и обмен практиками в этой сфере. Об этом глава округа сообщила в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Особый интерес для участников встречи представляла работа секции «Инвестиции в сельский туризм – от усадьбы до бренда территории». «Для территории нашего округа развитие туризма является важной темой, с которой мы работаем не первый год. Поэтому представленные примеры успешных практик в других муниципалитетов взяли на вооружение», – отметила глава муниципалитета.

Кроме того, делегаты посетили выставку предприятий Могилёвского района, где были представлены промышленно-производственные возможности муниципалитета. Помимо этого, в ходе пленарного заседания Наталья Федорова представила инвестиционный потенциал Псковского округа. Также, параллельно со взрослым, работал Детский инвестиционный форум.