Экономика

Россия на год отменяет пошлины на ввоз замороженного мяса кур

РФ отменяет с 1 января таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур - эта мера будет действовать целый год и распространяться на объем продукции до 140 тысяч тонн.

Соответствующее постановление правительства было подписано во второй половине декабря 2023 года: за счет увеличения предложения власти рассчитывают обеспечить стабильные цены на мясо кур на внутреннем рынке, отмечал тогда кабмин, пишет РИА Новости.

Мясо кур в РФ в прошлом году дорожало с апреля, а вниз цены пошли лишь в конце ноября. Согласно последним данным Росстата, мясо кур в РФ за неделю с 19 по 25 декабря подешевело на 0,82%, но с начала года его средняя цена выросла на 27,71%.

Цены на продукцию птицеводства в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, отмечали ранее в Минсельхозе, реализуя для увеличения предложения и другие меры для поддержки производителей: в частности, с компаниями был согласован план дополнительного наращивания производства и расширены направления целевого использования льготных инвесткредитов для бройлерных производств.

Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в РФ было произведено 3,1 миллиона тонн охлажденного мяса птицы - на 0,2% больше, чем за тот же период год назад. Между тем, в ноябре объем выпуска снизился на 3,7%, до 284,4 тысячи тонн. По мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, производство птицеводческой продукции в России вырастет и по итогам 2023 года, и в 2024 году - за счет расширения мер господдержки.

Выдачу документов, необходимых для беспошлинного ввоза замороженного мяса кур, будет обеспечивать Минсельхоз. Кроме того, министерство будет размещать на своем официальном сайте данные об остатках объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц, мера введена для сдерживания роста цен.