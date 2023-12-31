Экономика

Правительство на полгода разрешило беспошлинный импорт куриных яиц

Правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц, мера введена для сдерживания роста цен.

Выдачу документов, необходимых для беспошлинного ввоза, будет обеспечивать Минсельхоз, а на сайте министерства будут ежедневно публиковаться данные об остатках объемов куриных яиц, в отношении которых предоставляется тарифная льгота, пишет РИА Новости.

В Евразийской экономической комиссии, разрешившей беспошлинный импорт в таком объеме, подчеркивали краткосрочный, но необходимый характер этой меры - чтобы сдержать рост цен на социально значимую продукцию в зимне-весенний период и избежать возможного дефицита. Эксперты видят возможности стабилизации цен и даже их снижения, но не говорят о возврате к прежним ценовым уровням.

После Нового года розничные цены на яйцо пойдут вниз - с рекордного уровня за последние десять лет, считает зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Эта мера поможет стабилизировать цены, однако отката назад к предыдущим ценам, скорее всего, не будет, полагает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Согласно данным Росстата, куриное яйцо в РФ дорожает с начала июля, прибавив за год почти 60% в цене. Власти объясняли такую динамику ростом спроса на доступный белок, который не обеспечивают объемы производства. Одной из возможностей нормализации ситуации в Минсельхозе называли импортные поставки, рассчитывая на снижение цен после Нового года, а также на рост производства яиц в стране.