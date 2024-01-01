Экономика

Юрист рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке

Главная особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для удаленщиков, о которой многие забывают, - то, что в трудовом договоре у таких сотрудников обязательно должно быть положение о дистанционной работе, иначе мера будет неприменима, также стоит обращать внимание на детали налогообложения между РФ и страной, где человек трудится, заявила юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите.

С 1 января 2024 года единая ставка НДФЛ в 13-15% устанавливается для дистанционных сотрудников российских компаний - базовая ставка теперь 13%, а для доходов свыше 5 миллионов рублей в год - 15%. Однако с 2024 года закон начинает действовать только для штатных сотрудников, а для фрилансеров - с 2025 года, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в конце июля 2023 года.

«Главная из особенностей нововведения, о которой, к сожалению, многие забывают – необходимость наличия в трудовом договоре положений о дистанционной работе (либо в дополнительном соглашении). В нововведенном пункте напрямую говорится, что его действие распространяется исключительно на вознаграждения, выплачиваемые в пользу дистанционных работников, осуществляющих трудовые функции дистанционно по договору с российской организацией», - приводит слова эксперта РИА Новости.

При этом Куркулите обратила внимание на еще одну особенность - «не стоит забывать о порядке налогообложения дистанционных сотрудников в юрисдикции их налогового резидентства». По ее словам, чтобы понять, будет ли такой доход облагаться за рубежом, необходимо анализировать положения СИДН между РФ и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признаваться налогоплательщик, а также проверять, действует ли соглашение на данный момент.

«В случае, если такой доход должен облагаться не только в РФ, но и в стране налогового резидентства (в большинстве стран работает принцип налогообложения всех общемировых доходов налоговых резидентов), необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в РФ, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника», - сказала эксперт.

Она также напомнила, что РФ приостановила действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, но, по ее словам, действие положений, позволяющих зачесть налог, уплаченный за рубежом, сохраняется. Тем не менее, такие налоговые соглашения были денонсированы с некоторыми странами. В случае, если дистанционный сотрудник будет являться налоговым резидентом данных юрисдикций, к сожалению, избежать двойного налогообложения с его стороны не удастся, поясняет Куркулите.