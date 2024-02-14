Экономика

Потребительские цены на товары и услуги в Псковской области выросли на 6%

Потребительские цены на товары и услуги в Псковской области в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 6,0% – значительно меньше, чем в среднем по стране (по России в целом – на 7,4%). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, цены на продовольственные товары увеличились на 7,8%, на непродовольственные товары – на 4,9%, на услуги – на 4,6%.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали: куриные яйца – на 79,6%, охлажденные и мороженые куры – на 33,7%, оливковое масло – на 25,8%, куриные окорочка – на 24,0%, кулинарные изделия из птицы – на 17,9%, зефир, пастила – на 17,3%, мороженые кальмары и филе рыбное – на 15,3%. Из плодоовощной продукции значительно подорожали: груши – на 67,4%, чеснок – на 67,3%, свежие помидоры – на 57,4%, лимоны – на 52,4%, виноград – на 50,8%, апельсины – на 44,4%, белокочанная свежая капуста – на 35,5%, бананы – на 31,0%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на гречневую крупу – на 18,3%, овсяную и перловую крупы – на 11,5%, маргарин – на 9,8%, говяжью и свиную печень, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, вермишель – на 9,4%, отечественную икру лососевых рыб – на 8,9%, творог – на 8,4%, детский творожок – на 8,1%. Из плодоовощной продукции значительно подешевел картофель – на 12,8%.

Из непродовольственных товаров больше других подорожали: спички – на 14,9,%, товары для садоводства – на 14,4%, медикаменты – на 10,0%, медицинские товары – на 9,2%, фарфоро-фаянсовая посуда – на 9,1%, ювелирные изделия – на 8,9%, домашняя обувь, инструменты и оборудование – на 8,8%, перевязочные материалы – на 8,1%, парфюмерно-косметические товары – на 8,0%.

Одновременно на ряд непродовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели: средства связи – на 5,9%, телерадиотовары – на 3,6%, игрушки – на 3,1%, фотоаппараты – на 2,7%.

Из услуг более всего выросли цены: на годовой полис КАСКО – на 36,0%, поездки в отдельные страны Средней Азии – на 33,3%, пользование потребительским кредитом – на 31,6%, лечебный массаж – на 28,9%, изготовление съёмного протеза – на 27,7%, проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования – на 24,9%, поездку в Беларусь – на 22,9%.

Из бытовых услуг значительнее других подорожала регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля – на 20,4%, стрижка модельная в мужском зале – на 17,7%, постановка набоек – на 13,9%, установка натяжного потолка – на 13,4%, ремонт брюк из всех видов тканей – на 12,6%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на клубную карту в фитнес-клуб – на 7,8%, поездку

на отдых в ОАЭ – на 5,3%, поездки в страны Закавказья – на 2,2%.

Из цен производителей в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года в наибольшей степени выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции – на 24,0%. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом увеличились на 18,9%, цены производителей промышленных товаров – на 14,5%, цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – на 13,6%.