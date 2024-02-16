Экономика

Газеты в Псковской области в январе подорожали на 4,6%

Газеты в Псковской области в январе подорожали на 4,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

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Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на стиральный порошок – на 3%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 2,8%, хозяйственное мыло, туалетное мыло – на 2,3%, влажные салфетки, детские пустышки – на 2%. Подешевели: зубная щетка – на 3,6%, антисептик для рук, сухие корма для домашних животных – на 2,8%, туалетная бумага – на 2,1%.

Также выросли цены на такие непродовольственные товары как туалетная вода – на 6,7%, пиджаки, жакеты женские из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей – на 5,5%, флеш-накопители USB – на 5,4%, коньки – на 5,1%, электронные медицинские термометры – на 4,8%, бытовые плиты – на 4,7%, дорожные велосипеды для взрослых – на 4,2%, сковороды – на 4%.

В то же время более всего подешевели кроссовые туфли для взрослых – на 7,5%, мужской ремень – на 3,9%, рюкзак для взрослых – на 2,2%, плиты ДСП и ОСБ – на 2%.

В целом в январе 2024 года в Псковской области цены выросли на 1,4% (по России в целом – на 0,9%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,8%, цены и тарифы на услуги – на 1,7%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,6%.