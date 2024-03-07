Экономика

Псковичи первыми могут познакомиться с весенней коллекцией одежды Alpecora

Псковичи первыми могут познакомиться с новой коллекцией одежды Alpecora. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в компании «Кампотекс», коллекция «Весна-лето 2024» будет представлена 8 марта в фирменном магазине на улице Пушкина, 1 в рамках Дней знакомства с брендом Alpecora.

Alpecora – дизайнерская одежда, которая сочетает в себе стиль и комфорт, творческую свободу и настоящую простоту, утонченность и неповторимость, гармоничность и непредсказуемость, акценты и яркие детали. История Alpecora – о свободной женщине, ее жизни в городе, путешествии, ее мыслях и стремлениях.

Коллекции Alpecora не теряют своей актуальности, обновляясь дважды в год.

«Каждая коллекция – это целый мир со своим смыслом. Коллекцию "Весна-лето 2024" Alpecora раскрыла через родные псковские просторы. Съемки имидж-ролика новой коллекции проходили на берегу Чудского озера. Мы хотели простора, свежести, воздуха и красоты нашего края. Чудское озеро – это место силы, место, где наша команда ищет вдохновения. Эти пески, колосья, вода, небо – четыре фактуры, будто созданные для тех образов, которые дизайнер бренда заложила в основу коллекции», - рассказала директор компании «Кампотекс» Вера Григорьева.

Псковичи смогут познакомиться с главными темами и тенденциями лета 2024 года в новой коллекции Alpecora и концепциями каждой из четырех капсул, разработанных дизайнерами бренда.

Гости мероприятия получат возможность встретиться с ключевыми сотрудниками бренда, принимающими участие в создании коллекции, увидеть своими глазами весь технологический процесс, объединяющий три города: Псков, Остров и Москву.

Также в программе - консультации стилистов, специальные предложения, акции и подарки от производителя.

Дни знакомства с коллекцией Alpecora Весна-Лето 2024 пройдут с 8 по 10 марта по адресу: Псков, ул. Пушкина, д.1.

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